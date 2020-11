ന്യൂഡല്‍ഹി: ആന്ധ്ര പ്രദേശ് മുന്‍ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലും സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയുടെ അടുത്ത ബന്ധുക്കളും ഉള്‍പ്പെട്ട അമരാവതി ഭൂമി കുംഭകോണ കേസ് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നതിന് മാധ്യമങ്ങള്‍ക്ക് ഏർപ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് സുപ്രീം കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തു. ആന്ധ്ര ഹൈക്കോടതി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ വിലക്ക് ജസ്റ്റിസ് അശോക് ഭൂഷണ്‍ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് സ്റ്റേ ചെയ്തത്. സുപ്രീം കോടതിയുടെ അന്തിമ തീര്‍പ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് വരെ എഫ്.ഐ.ആര്‍ ചോദ്യം ചെയ്ത് നല്‍കിയ ഹര്‍ജിയില്‍ തീരുമാനം എടുക്കരുതെന്നും ആന്ധ്ര ഹൈക്കോടതിയോട് നിര്‍ദേശിച്ചു.

ചന്ദ്ര ബാബു നായിഡുവിന്റെ ഭരണ കാലത്ത് ആന്ധ്ര പ്രദേശിന്റെ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലായിരുന്ന ഡി. ശ്രീനിവാസും സുപ്രീം കോടതി ജഡ്ജിയുടെ 2 പെണ്‍മക്കളും ഉള്‍പ്പടെ 13 പേര്‍ക്ക് എതിരെയാണ് അമരാവതി ഭൂമി കുംഭകോണത്തില്‍ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്തിരുന്നത്. ഈ കേസിന്റെ അന്വേഷണം ആന്ധ്ര ഹൈക്കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തിരുന്നു. മാധ്യമങ്ങള്‍ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നതും ഹൈക്കോടതി വിലക്കിയിരുന്നു. മാധ്യമ റിപ്പോര്‍ട്ടിങ്ങിനുള്ള വിലക്ക് സ്റ്റേ ചെയ്തെങ്കിലും കേസില്‍ അന്വേഷണം നടത്തുന്നതിന് ഹൈക്കോടതി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ സ്റ്റേയില്‍ ഇടപെടാന്‍ സുപ്രീം കോടതി വിസമ്മതിച്ചു.

അന്വേഷണത്തിനും മാധ്യമ റിപ്പോര്‍ട്ടിങ്ങിനും ഹൈക്കോടതി ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ സ്റ്റേയ്‌ക്കെതിരെ ആന്ധ്ര പ്രദേശ് സര്‍ക്കാരാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. മുന്‍ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറലിന്റെ മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷയിലാണ് സ്റ്റേ ഉത്തരവ് പുറപ്പെടുവിച്ചതെന്ന് ജഗന്‍ മോഹന്‍ റെഡ്ഡി സര്‍ക്കാരിന് വേണ്ടി ഹാജരായ സീനിയര്‍ അഭിഭാഷകന്‍ രാജീവ് ധവാന്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എങ്ങനെയാണ് മുന്‍കൂര്‍ ജാമ്യാപേക്ഷ പരിഗണിച്ച കോടതിക്ക് അന്വേഷണം സ്റ്റേ ചെയ്യാന്‍ കഴിയുകയെന്ന് ധവാന്‍ ആരാഞ്ഞു.

ആന്ധ്ര പ്രദേശ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിക്കെതിരെ ജഗന്‍ മോഹന്‍ റെഡ്ഡി സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കിയ ഹര്‍ജിയില്‍ ജനുവരിയില്‍ അന്തിമ വാദം കേള്‍ക്കുമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി അറിയിച്ചു. അത് വരെ മുന്‍ അഡ്വക്കേറ്റ് ജനറല്‍ കേസിനെതിരെ നല്‍കിയ ഹര്‍ജിയില്‍ വിധി പ്രസ്താവിക്കരുതെന്നും ഹൈക്കോടതിയോട് സുപ്രീം കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചു.

