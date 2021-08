ന്യൂഡല്‍ഹി: എം.എല്‍.എമാര്‍ക്കും എം.പി.മാര്‍ക്കുമെതിരായ കേസന്വേഷണം വൈകുന്നതില്‍ അന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍കളെ നിശിതമായി വിമര്‍ശിച്ച് സുപ്രീം കോടതി. 10 മുതല്‍ 15 വര്‍ഷമായി കേസുകള്‍ കെട്ടികിടക്കുകയാണെന്നും പല കേസുകളിലും കുറ്റപത്രം പോലും ഇതുവരെ സമര്‍പ്പിച്ചിട്ടില്ലെന്നും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എന്‍.വി. രമണ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്നും ചോദിച്ചു.

സ്വത്തുവകകള്‍ കണ്ടുകെട്ടുകമാത്രമാണ് എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ്(ഇ.ഡി.) ചെയ്യുന്നതെന്നും കോടതി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. ഇത്തരത്തില്‍ കേസുകള്‍ നീട്ടിക്കൊണ്ടു പോകരുതെന്നും കുറ്റപത്രം നല്‍കണമെന്നും മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് നിര്‍ദേശിച്ചു. ആളുകള്‍ക്കു നീതി നടപ്പാക്കുന്നതിനു വേഗത്തില്‍ വിചാരണ പൂര്‍ത്തിയാക്കണമെന്നും അവര്‍ പറഞ്ഞു.

അന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ക്കെതിരേ എന്തെങ്കിലും പറയണമെന്ന് ഞങ്ങള്‍ക്കാഗ്രഹമില്ല. കാരണം, അവരുടെ ആത്മവീര്യം കെടുത്താന്‍ ഞങ്ങളാഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ, കെട്ടിക്കിടക്കുന്ന കേസുകളുടെ എണ്ണം എല്ലാം പറയും-ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞു.

2030 ആകുമ്പോഴേക്കും ഒരു കേസ് പൂര്‍ത്തിയാകുമെന്ന് കരുതുന്നുവെന്ന് ഒരു അന്വേഷണ ഏജന്‍സി അറിയിച്ചപ്പോള്‍ 'എന്റെ ദൈവമേ' എന്നായിരുന്നു ജസ്റ്റിസ് ഡി.വൈ. ചന്ദ്രചൂഡിന്റെ പ്രതികരണം. കേസന്വേഷണം വൈകുന്നതില്‍ അന്വേഷണ ഏജന്‍സികള്‍ ഒരു കാരണവും നല്‍കിയിട്ടില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസുമാരായ രമണ, ഡി.വൈ. ചന്ദ്രചൂഡ്, സൂര്യ കാന്ത് എന്നിവര്‍ പറഞ്ഞു.

'ഞങ്ങളെപ്പോലെ അന്വേഷണ ഏജന്‍സികളും ജീവനക്കാരുടെ ക്ഷാമം അനുഭവിക്കുന്നുണ്ട്. ഏതു ചെറിയ കേസും വലിയ കേസും സി.ബി.ഐ. അന്വേഷിക്കണം. കോടതികളെപ്പോലെ അവരും ബുദ്ധിമുട്ടിലാണെന്ന് ഞങ്ങള്‍ക്കു മനസ്സിലാക്കാന്‍ കഴിയുമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

'കോടതി പ്രവര്‍ത്തനകളെ കോവിഡ് സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍, അന്വേഷണ ഏജന്‍സികളെ കോവിഡ് ബാധിച്ചിട്ടില്ല. എന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് അവര്‍ തങ്ങളുടെ പരമാവധി ശ്രമിക്കാത്തത്‌'-കോടതി ചോദിച്ചു.

ഇത്തരം കേസുകളില്‍ ജനപ്രതിനിധികള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിരിക്കുന്നതിനാല്‍ അവര്‍ അത് ദുരുപയോഗം ചെയ്യാന്‍ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങള്‍ പ്രത്യേക ഉപാധികള്‍ വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഹൈക്കോടതിയുടെ അനുമതിയില്ലാതെ ഇത്തരം കേസുകള്‍ പിന്‍വലിക്കാന്‍ പാടില്ലെന്ന് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരുന്നു

കേസന്വേഷണം വൈകുന്നുണ്ടെന്ന് സര്‍ക്കാരിനുവേണ്ടി ഹാജരായ സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ തുഷാര്‍ മേത്ത സമ്മതിച്ചു. ഒരു കേസ് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത തവണ പരിഗണിക്കുന്നതിനു പകരം അവ വേഗത്തിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്-അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എന്നാല്‍, വേഗത്തിലാക്കണമെന്ന് പറയാന്‍ എളുപ്പമാണെന്നും എവിടെയാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കുന്നതെന്നും ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

Content Highlights: supreme court slams agencies over delay in probe against mps mlas