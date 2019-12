ന്യൂഡല്‍ഹി: ഹൈദരാബാദില്‍ ബലാത്സംഗ കേസ് പ്രതികളെ ഏറ്റമുട്ടലില്‍ കൊലപ്പെടുത്തിയ സംഭവം വിരമിച്ച സുപ്രീംകോടതി ജഡ്ജി അന്വേഷിക്കണമെന്ന്‌ സുപ്രീംകോടതിയുടെ നിര്‍ദേശം. ഡോക്ടറെ ക്രൂരമായി ബലാത്സംഗം ചെയ്ത് കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിലെ പ്രതികളെ ഏറ്റുമുട്ടലിലൂടെ വധിച്ച സംഭവത്തിലാണ് കോടതിയുടെ നിര്‍ദേശം.

ഉന്നത കോടതിയില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ച ജഡ്ജിയാകണം അന്വേഷിക്കണ്ടത്. സത്യം അന്വേഷിച്ച് പുറത്തുകൊണ്ടുവരണമെന്നും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. കേസ് നിലവില്‍ ഹൈക്കോടതിയുടെ പരിഗണനയില്‍ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാം. സുപ്രീംകോടതിയില്‍ നിന്ന് വിരമിച്ച ജഡ്ജിയെ അന്വേഷണത്തിനായി ഞങ്ങള്‍ വെക്കും. അദ്ദേഹം ഡല്‍ഹിയിലിരുന്നുകൊണ്ട്‌ തന്നെ അന്വേഷണം നടത്തുമെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു.

കേസില്‍ സുപ്രീംകോടതി നാളെയും വാദം കേള്‍ക്കല്‍ തുടരും. അന്വേഷണ കമ്മീഷനെ സുപ്രീംകോടതി നാളെ നിശ്ചയിച്ചേക്കും.

