ന്യൂഡല്‍ഹി: ജമ്മു കശ്മീര്‍ മുന്‍മുഖ്യമന്ത്രി ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ളയെ അനധികൃത തടങ്കലില്‍നിന്ന് മോചിപ്പിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് എം ഡി എം കെ നേതാവ് വൈകോ സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജിയില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനോടും ജമ്മു കശ്മീര്‍ ഭരണകൂടത്തിനോടും സുപ്രീം കോടതി പ്രതികരണം ആരാഞ്ഞു. ജമ്മു കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേകപദവി റദ്ദാക്കിയ നടപടിക്രമങ്ങളോട് അനുബന്ധിച്ചാണ് ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ളയെ കേന്ദ്രം കഴിഞ്ഞമാസം വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കിയത്.

ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗോയ്, ജസ്റ്റിസുമാരായ എസ് എ ബോബ്‌ഡെ, എസ് എ നസീര്‍ എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചാണ് ഹര്‍ജി പരിഗണിച്ചത്. ഹര്‍ജിയില്‍ തുടര്‍വാദം കേള്‍ക്കുന്നത് സെപ്റ്റംബര്‍ മുപ്പതിലേക്ക് മാറ്റി. പൊതു സുരക്ഷാ നിയമം(പബ്ലിക് സേഫ്ടി ആക്ട്) പ്രകാരമാണ് ഫറൂഖിനെ തടങ്കലില്‍ ആക്കിയിട്ടുള്ളത്.

40 വര്‍ഷത്തോളമായി ഫറൂഖിന്റെ അടുത്ത സുഹൃത്താണ് വൈക്കോ. തമിഴ്‌നാടിന്റെ ആദ്യ മുഖ്യമന്ത്രി സി എന്‍ അണ്ണാദുരൈയുടെ ജന്മവാര്‍ഷികത്തോട് അനുബന്ധിച്ച് ചെന്നൈയില്‍ എം ഡി എം കെ സംഘടിപ്പിക്കുന്നചടങ്ങില്‍ ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ളയ്ക്കു പങ്കെടുക്കുന്നതിനു വേണ്ടിയാണ് വൈക്കോ ഹര്‍ജി സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

ഒരു നിയമത്തിന്റെയും പിന്‍ബലമില്ലാതെ ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ളയെ അനധികൃത തടങ്കലിലാക്കിയിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭരണഘടനാപരമായ അവകാശങ്ങള്‍ ലംഘിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെന്നും വൈകോ ഹര്‍ജിയില്‍ ആരോപിച്ചു. അതേസമയം വൈകോയുടെ ഹര്‍ജിയെ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ എതിര്‍ത്തു. വൈക്കോ, ഫറൂഖ് അബ്ദുള്ളയുടെ ബന്ധുവല്ലെന്നും അദ്ദേഹത്തെ വിട്ടയക്കണമെന്നന്നുള്ള വൈക്കോയുടെ ആവശ്യം നിയമത്തിന്റെ ദുരുപയോഗമാണെന്നും കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിനു വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകന്‍ പറഞ്ഞു.

content highlights: supreme court saught response from centre and jammu kashmir administration over farooq abdullah