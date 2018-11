ന്യൂഡല്‍ഹി: റഫാല്‍ യുദ്ധവിമാന ഇടപാടില്‍ കോടതിയുടെ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് സമര്‍പ്പിച്ച ഹര്‍ജികളില്‍ വിധി പറയുന്നത് സുപ്രീം കോടതി മാറ്റിവച്ചു. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് രഞ്ജന്‍ ഗൊഗോയ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചിന്റെതാണ് നടപടി. ജസ്റ്റിസുമാരായ എസ് കൗള്‍, കെ എം ജോസഫ് എന്നിവരായിരുന്നു ബെഞ്ചിലെ മറ്റ് അംഗങ്ങള്‍. ഹര്‍ജിക്കാരുടെ വാദമാണ് ബുധനാഴ്ച നടന്നത്. മൂന്നരമണിക്കൂറിലേറെ വാദം നീണ്ടുനിന്നു. നടപടിക്രമങ്ങള്‍ മുഴുവനും തെറ്റിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഇടപാട് നടന്നതെന്നായിരുന്നു ഹര്‍ജിക്കാരുടെ വാദം.

Breaking: Three Judge Bench headed by CJI Ranjan Gogoi reserves the Judgment in petitions seeking Court-monitored probe in to #RafaleDeal