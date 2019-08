ന്യൂഡല്‍ഹി: തനിക്കെതിരെയുള്ള ലൈംഗിക പീഡനക്കേസ് റദ്ദാക്കണമെന്ന തെഹല്‍ക്ക മുന്‍ പത്രാധിപര്‍ തരുണ്‍ തേജ്പാലിന്റെ ഹര്‍ജി സുപ്രീംകോടതി തള്ളി. തരുണ്‍ തേജ്പാലിനെതിരായ കേസ് ഗുരുതരമായ കുറ്റകൃത്യമാണെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചാണ് ജസ്റ്റിസ് അരുണ്‍ മിശ്ര, എം.ആര്‍. ഷാ, ബി.ആര്‍. ഗവായി എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ച് ഹര്‍ജി തള്ളിയത്. കേസില്‍ ആറുമാസത്തിനുള്ളില്‍ വിചാരണ പൂര്‍ത്തിയാക്കണമെന്നും സുപ്രീംകോടതി നിര്‍ദേശിച്ചു.

ഗോവയിലെ കോടതിയിലായിരിക്കും കേസിന്റെ വിചാരണ നടക്കുക. ആറുമാസത്തിനകം ഇത് പൂര്‍ത്തിയാക്കണമെന്നണ് സുപ്രീംകോടതി നല്‍കിയ നിര്‍ദേശം. നേരത്തെ സമാന ആവശ്യവുമായി തരുണ്‍ തേജ്പാല്‍ ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഹര്‍ജി തള്ളിപ്പോയിരുന്നു.

2013-ലാണ് തെഹല്‍ക്ക പത്രാധിപരായിരുന്ന തരുണ്‍ തേജ്പാലിനെതിരെ സഹപ്രവര്‍ത്തകയായ യുവതി ലൈംഗിക പീഡന പരാതി നല്‍കിയത്. ഗോവയില്‍ ഒരു ഹോട്ടലിലെ ലിഫ്റ്റില്‍വെച്ച് തരുണ്‍ തേജ്പാല്‍ തനിക്കെതിരെ ലൈംഗികാതിക്രമം നടത്തിയെന്നായിരുന്നു പരാതി. സംഭവത്തില്‍ ഗോവ പോലീസ് തരുണ്‍ തേജ്പാലിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തെങ്കിലും 2014 മെയില്‍ അദ്ദേഹത്തിന് ജാമ്യം ലഭിച്ചു.

