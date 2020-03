ന്യൂഡല്‍ഹി: പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിനെതിരായ സമരങ്ങളില്‍ പങ്കെടുത്തവരുടെ ഫോട്ടോ ഉള്‍പ്പെടുത്തി സ്ഥാപിച്ച ബോര്‍ഡുകള്‍ നീക്കണമെന്ന വിധിക്ക് എതിരായ ഹര്‍ജി സുപ്രീം കോടതി മൂന്ന് അംഗ ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിട്ടു. അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധി സുപ്രീം കോടതി സ്റ്റേ ചെയ്തില്ല.

സുപ്രീം കോടതി അവധിക്കാല ബെഞ്ചിന് മുമ്പാകെ ഇന്ന് നടന്ന നടപടികള്‍

ബെഞ്ച്: ജെസ്റ്റിസ് യു.യു. ലളിത്, ജസ്റ്റിസ് അനിരുദ്ധ ബോസ്

സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ തുഷാര്‍ മേത്ത (ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സര്‍ക്കാരിന് വേണ്ടി): പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിന് എതിരായ സമരങ്ങളില്‍ പങ്കെടുത്തവരുടെ ഫോട്ടോ ഉള്‍പ്പെടുത്തി സ്ഥാപിച്ച ബോര്‍ഡുകള്‍ നീക്കണം എന്ന് നിര്‍ദേശിച്ച് അലഹബാദ് ഹൈക്കോടതി പുറപ്പടിവിച്ച വിധി പിഴവ് നിറഞ്ഞതാണ്. സ്വകാര്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഗൗരവമേറിയ വിഷയമാണ് ഈ ഹര്‍ജികളിലുള്ളത്. പൊതുനിരത്തില്‍ പരസ്യമായി തോക്കും ചുഴറ്റി നടക്കുന്നവര്‍ക്ക് സ്വകാര്യത അവകാശപ്പെടാനാകില്ല. പുട്ടസ്വാമി വിധിയില്‍ ഭരണഘടനാ ബെഞ്ച് തന്നെ ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ജസ്റ്റിസ് യു.യു. ലളിത് : വ്യക്തി നടത്തുന്ന നിയമലംഘനം ആരെങ്കിലും വീഡിയോവില്‍ പകര്‍ത്തുന്നത് സ്വകാര്യതയുടെ ലംഘനമല്ല. എന്നാല്‍ ഇവിടെ വിഷയം മറ്റൊന്നാണ്. അവകാശം എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും നിഷേധിക്കാന്‍ കഴിയുമോ? നിയമം നിരോധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത എന്തും ചെയ്യാന്‍ വ്യക്തിക്ക് അവകാശം ഉണ്ട്. എന്നാല്‍ നിയമത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുള്ളത് മാത്രമേ സര്‍ക്കാരിന് ചെയ്യാന്‍ കഴിയുകയുള്ളു. ഈ കേസില്‍ നടപടി സാധൂകരിക്കാന്‍ ഒരു നിയമം ഉണ്ടോ? ഈ ഘട്ടത്തില്‍, നിങ്ങളുടെ നടപടിക്ക് നിയമത്തിന്റെ പിന്‍ബലം ഇല്ല എന്ന് പറയേണ്ടി വരും.

ജസ്റ്റിസ് അനിരുദ്ധ ബോസ്: പ്രതിഷേധക്കാരുടെ ചിത്രങ്ങളും വിവരങ്ങളും ഉള്‍കൊള്ളുന്ന ബോര്‍ഡുകള്‍ വയ്ക്കാന്‍ ഉള്ള അധികാരം സര്‍ക്കാരിന് എവിടെ നിന്നാണ് ലഭിച്ചത്? സര്‍ക്കാര്‍ എന്ത് ചെയ്താലും അതിന് നിയമത്തിന്റെ പിന്‍ബലം ഉണ്ടാകണം.

ജസ്റ്റിസ് യു യു ലളിത്: ഒരു വശത്ത് നിങ്ങള്‍ ശരിയാണ്. നശീകരണം ഒരു കാരണവശാലും അംഗീകരിക്കാന്‍ കഴിയില്ല. കുറ്റക്കാരെ നിയമത്തിനുമുന്നില്‍ കൊണ്ടുവരണം. അതിനപ്പുറത്തേക്ക് പോകാന്‍ സര്‍ക്കാരിന് കഴിയുമോ? കേസില്‍ പ്രതികളാകുന്നവരെ അപമാനിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാരിന് കഴിയുമോ? നിയമം കൈയ്യിലെടുക്കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനമാണെങ്കില്‍പോലും സര്‍ക്കാരിന് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാന്‍ കഴിയണമെങ്കില്‍ അതിനൊരു നിയമമുണ്ടാകണം.

സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ തുഷാര്‍ മേത്ത: കോടതിയുടെ പരിഗണനയിലിരിക്കുന്ന പ്രതിപ്പട്ടികയില്‍ ഉള്‍പെട്ടവരുടെ പേരുകള്‍ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് നിയമപരമായ ഒരു വിലക്കും ഇല്ല. നിയമപരമായ എല്ലാ നടപടികളും പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ ശേഷമാണ് ബോര്‍ഡുകള്‍ വെച്ചത്. പൊതു, സ്വകാര്യ മുതലുകള്‍ നശിപ്പിച്ചതിന് ഇവരില്‍ നിന്ന് ഈടാക്കേണ്ട നഷ്ടപരിഹാരം എത്രയാണെന്ന് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്. നഷ്ടപരിഹാം ഈടാക്കാനുള്ള നടപടി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ജസ്റ്റിസ് യു.യു. ലളിത്: നഷ്ടപരിഹാരം സംബന്ധിച്ച അന്തിമ വിധി ആയിട്ടില്ലല്ലോ.

സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ തുഷാര്‍ മേത്ത: അനുവദിച്ചിരിക്കുന്ന സമയത്തിനുള്ളില്‍ അവരില്‍നിന്ന് പണം ഈടാക്കിയില്ലെങ്കില്‍ അത് പൊതു താത്പര്യത്തിന് എതിരാകും. അതിനാലാണ് കര്‍ക്കശമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കേണ്ടിവന്നത്.

ജസ്റ്റിസ് യു.യു. ലളിത്: എന്നാണ് നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കേണ്ട അവസാന തീയ്യതി?

സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ തുഷാര്‍ മേത്ത: 30 ദിവസമാണ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത്.

ജസ്റ്റിസ് യു.യു. ലളിത്: നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കേണ്ട സമയം കഴിഞ്ഞില്ലല്ലോ. അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കില്‍ അത് മറ്റൊരു സാഹചര്യമായി മാറിയേനെ. നിങ്ങള്‍ക്ക് കര്‍ക്കശമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാന്‍ കഴിഞ്ഞേനെ. എന്നാല്‍ അങ്ങനെ അല്ലാത്ത സാഹചര്യത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ക്കെങ്ങനെ ഇത്ര കര്‍ക്കശമായ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാനാകും?

സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍: നഷ്ടപരിഹാരം നല്‍കുന്നത് ഒഴിവാക്കാന്‍ ഇവര്‍ തങ്ങളുടെ സ്വത്തുക്കള്‍ വില്‍ക്കുമോ എന്ന ആശങ്ക ഞങ്ങള്‍ക്കുണ്ട്. പൗരത്വ ഭേദഗതി നിയമത്തിന് എതിരായി നടന്ന പ്രതിഷേധ സമരങ്ങളില്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത 95 കേസ്സുകള്‍ ഉത്തരവാദപ്പെട്ട അതോറിറ്റി പരിശോധിച്ചിരുന്നു. അതിനുശേഷം നോട്ടീസയച്ചു. 57 പേരുടെ പങ്ക് തെളിഞ്ഞു. അവരില്‍ നിന്ന് നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കാനുള്ള നടപടിയാണ് ആരംഭിച്ചത്.

ജസ്റ്റിസ് യു.യു. ലളിത്: നഷ്ടപരിഹാരം ഈടാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച രണ്ട് അംഗ ബെഞ്ചിന്റെ വിധിയാണ് സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയത്. അതിനാല്‍ ഞങ്ങള്‍ ഈ ഹര്‍ജി മൂന്ന് അംഗ ബെഞ്ചിന്റെ പരിഗണനയ്ക്ക് വിടാം.

അഭിഷേക് മനു സിംഗ്വി (റിട്ടയേര്‍ഡ് ഐ പി എസ് ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ എസ് ആര്‍ ധാരാപുരിക്ക് വേണ്ടി): എന്നുമുതലാണ് ഈ രാജ്യത്ത് പ്രതികളുടെ പേര് പരസ്യപ്പെടുത്തി അധിക്ഷേപിക്കല്‍ നയം ആരംഭിച്ചത്? ഇതില്‍ ആരെങ്കിലും ആള്‍ക്കൂട്ട ആക്രമണത്തിന് വിധേയമായാല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുമോ? ചിലരുടെ ഉദ്ദേശ്യം അപമാനിക്കല്‍ ആണ്. മറ്റ് ചിലരുടെ ലക്ഷ്യം ആള്‍ക്കൂട്ട ആക്രമണം ആണ്. ഇത് രണ്ടും തമ്മില്‍ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാന്‍ സാധിക്കും? അക്രമം ഉണ്ടായാല്‍ എങ്ങനെ തടയാനാകും? ധാരാപുരിക്ക് നോട്ടീസ് ലഭിച്ചപ്പോള്‍ തന്നെ മറുപടി നല്‍കിയിരുന്നു. എന്നാല്‍ അന്തിമ ഉത്തരവ് ഇതുവരെ പുറപ്പടിവിച്ചിട്ടില്ല. യൂറോപ്പിന്റെയത്ര വിസ്തീര്‍ണമുള്ള ഒരു സംസ്ഥാനം ആണ് ചിലരുടെ പേര് പരസ്യപ്പെടുത്തി അവരെ അപമാനിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാനം മുഴുവന്‍ പോസ്റ്ററുകളും ബാനറുകളും പതിക്കാന്‍ ആണ് ലക്ഷ്യം. 2011-ലെ സര്‍ക്കാര്‍ ഉത്തരവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് നടപടി. എന്നാല്‍ ഇതുവരെയും ഈ ഉത്തരവ് നടപ്പിലാക്കിയിട്ടില്ല. ഒരു സ്വകാര്യ വ്യക്തിയാണ് ഇത് ചെയ്യുന്നതെങ്കില്‍ മനസിലാക്കാം. പക്ഷേ ഒരു സര്‍ക്കാരിന് ഇത് എങ്ങനെ ചെയ്യാനാകും? അക്രമം ക്ഷണിച്ചുവരുത്തുകയാണ്.

കോളിന്‍ ഗൊണ്‍സാല്‍വസ് (മുഹമ്മദ് ഷോയിബിനുവേണ്ടി): എന്റെ കക്ഷി ന്യൂനപക്ഷങ്ങള്‍ക്കു വേണ്ടി കേസ് നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. കോടതിയില്‍വെച്ച് അക്രമം നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. ചിത്രവും പേരും പരസ്യപ്പെടുത്തിയത് മുഹമ്മദ് ഷോയിബിനേയും ദ്ദേഹത്തിന്റെ കുടുംബത്തെയും വീടുകയറി അക്രമിക്കാന്‍ ആണ്. പോലീസ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ മാത്രമാണ് കുറ്റകാരന്‍ എന്നുപറയുന്നത്. എന്നാല്‍ അതിനുള്ള ഒരു തെളിവും പോലീസ് ഹാജരാക്കിയിട്ടില്ല.

ജസ്റ്റിസ് യു.യു. ലളിത്: സര്‍ക്കാരിന് ഇത്തരം നടപടികളില്‍ ഏര്‍പ്പെടാന്‍ കഴിയുമോ എന്ന കാര്യത്തിലാണ് ഹൈക്കോടതി വിധി. ഉത്തര്‍പ്രദേശ് സര്‍ക്കാരിന്റെ ഹര്‍ജി ഞങ്ങള്‍ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചിന് വിടുന്നു. അടുത്തയാഴ്ച ഹര്‍ജികള്‍ പരിഗണിക്കാന്‍ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് പുതിയ ബെഞ്ച് രൂപവത്കരിക്കും.

