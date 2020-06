ന്യൂഡല്‍ഹി: ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാലത്തെ പൊതു സ്വകാര്യ മേഖലകളിലെ ജീവനക്കാര്‍ക്ക് 54 ദിവസത്തെ ശമ്പളം നല്‍കുന്നതിന് ഇ.എസ്.ഐ. ഫണ്ടിലെ പണം വിട്ടുനല്‍കാന്‍ കഴിയുമോ എന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനോട് സുപ്രീം കോടതി ആരാഞ്ഞു. സാധാരണഗതിയില്‍ ഇ.എസ്.ഐ. ഫണ്ടിലെ പണം വിട്ടുനല്‍കാന്‍ കഴിയില്ല എന്ന് അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ കെ.കെ.വേണുഗോപാല്‍ സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ലോക്ക്ഡൗണിനെ തുടര്‍ന്ന് പ്രതിസന്ധിയില്‍ ആയ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് ആയി പ്രത്യേക പാക്കേജ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നും അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചു

ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാലത്തെ മുഴുവന്‍ ശമ്പളവും നല്‍കണം എന്ന കേന്ദ്രസര്‍ക്കാരിന്റെയും, കേരളസര്‍ക്കാരിന്റെയും ഉത്തരവുകള്‍ ചോദ്യം ചെയ്ത് നല്‍കിയ ഹര്‍ജികള്‍ ജൂണ്‍ 12 ന് വിധി പറയാനായി സുപ്രീം കോടതി മാറ്റി. അത് വരെ ശമ്പളം നല്‍കാത്തതിന് പൊതു സ്വകാര്യസ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് എതിരെ നടപടി സ്വീകരിക്കരുത് എന്ന് സുപ്രീംകോടതി കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളോട് നിര്‍ദേശിച്ചു. ഹര്‍ജിയിലെ കക്ഷികള്‍ക്ക് വിശദമായി വാദം എഴുതി നല്‍കാന്‍ മൂന്ന് ദിവസത്തെ സമയവും സുപ്രീംകോടതി അനുവദിച്ചു.

ഇ.എസ്.ഐ ഫണ്ടില്‍ 80,000 മുതല്‍ 90,000 കോടി രൂപ വരെ ഉണ്ടെന്നും, ഈ തുക ശമ്പളം നല്‍കാനായി വിട്ട് നല്‍കാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാറിനോട് നിര്‍ദേശിക്കണം എന്നും ഹര്‍ജിക്കാരായ കേരള ചെറുകിട വ്യവസായ അസോസിയേഷന്‍ ഉള്‍പ്പടെ ഉള്ളവര്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാലത്തെ മുഴുവന്‍ ശമ്പളവും നല്‍കണം എന്ന കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയത്തിന്റെ നിര്‍ദേശം പ്രായോഗികം ആണോ എന്ന് കോടതി ആരാഞ്ഞു? ശമ്പളം മുഴുവനായി നല്‍കണം എന്ന് നിര്‍ദേശിച്ച് മാര്‍ച്ച് മാസം പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് സര്‍ക്കാര്‍ പിന്‍വലിച്ചുവെന്നും, ശമ്പളക്കാര്യത്തില്‍ തൊഴില്‍ ദാതാവും, തൊഴിലാളിയും തമ്മില്‍ ചര്‍ച്ച ചെയ്ത് പരിഹാരം കണ്ടെത്തണം എന്നും അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

സര്‍ക്കാര്‍ ജീവനക്കാര്‍ക്കാരുടെ ശമ്പളത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം പിന്നീട് നല്‍കാന്‍ ഓര്‍ഡിനന്‍സ് ഇറക്കിയ കേരള സര്‍ക്കാരിന് ആണ് തങ്ങളോട് ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാലയളവിലെ മുഴുവന്‍ വേതനവും നല്‍കാന്‍ നിര്‍ദേശിക്കുന്നത് എന്ന് കേരള ചെറുകിട വ്യവസായ അസോസിയേഷന് വേണ്ടി ഹാജര്‍ ആയ ആര്‍.ബസന്തും, രാകേന്ദ് ബസന്തും ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. സംസ്ഥാന തൊഴില്‍ വകുപ്പ് ഇറക്കിയ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കണം എന്നും ഇരുവരും ആവശ്യപ്പെട്ടു.

അതേസമയം ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാലയളവിലെ ശമ്പളം പൊതു-സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ വെട്ടികുറയ്ക്കുന്നതും പിരിച്ച് വിടുന്നതും കോവിഡിനെ പ്രതിരോധിക്കാന്‍ ഉള്ള തൊഴിലാളികളുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും ആത്മവീര്യം നശിപ്പിക്കും എന്ന് കേരളം സുപ്രീം കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ച വസ്തുത വിവര റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ലോക്ക്ഡൗണ്‍ കാലത്തെ ശമ്പളം നല്‍കാത്തത് സ്വാഭാവിക നീതിയുടെ നിഷേധം ആണ്. അസാധാരണം ആയ ഈ പ്രതിസന്ധി കാലഘട്ടത്തില്‍ പൊതു-സ്വകാര്യമേഖലകളിലെ സ്ഥാപനങ്ങള്‍ സര്‍ക്കാരുമായി സഹകരിക്കുകയാണ് വേണ്ടതെന്നും കേരളം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

Content Highlights: Supreme Court asks whether the ESI fund can be used to pay the lockdown period salary