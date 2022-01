ന്യൂഡല്‍ഹി: പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ സുരക്ഷാ വീഴ്ച സംബന്ധിച്ച കേസില്‍ സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിര്‍ണായക ഇടപെടല്‍. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ യാത്രയും സുരക്ഷാ വീഴ്ചയും സംബന്ധിച്ച എല്ലാ രേഖകളും സുരക്ഷിതമാക്കാന്‍ പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന ഹൈക്കോടതി രജിസ്ട്രാര്‍ ജനറലിനോട് സുപ്രീം കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചു. അന്വേഷണത്തിന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരും പഞ്ചാബ് സര്‍ക്കാരും രൂപവത്കരിച്ച സമിതികളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം തിങ്കളാഴ്ച്ചവരെ മരവിപ്പിക്കാന്‍ കോടതി വാക്കാല്‍ നിര്‍ദേശിച്ചു.

ഇതിനിടെ അതിര്‍ത്തി കടന്നുള്ള ഭീകരവാദ സംഘടനകളുടെ പങ്കാളിത്തവും അന്വേഷിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ കോടതിയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടു. പഞ്ചാബ്, ഹരിയാന ഹൈക്കോടതി രജിസ്ട്രാര്‍ ജനറലിന് അടിയന്തരമായി രേഖകള്‍ കൈമാറാന്‍ കേന്ദ്ര, സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകളോട് സുപ്രീം കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചു. ചണ്ഡീഗഡ് ഡിജിപി, എന്‍ഐഎയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ എന്നിവരെ റെജിസ്ട്രാര്‍ ജനറലിനെ സഹായിക്കുന്ന നോഡല്‍ ഓഫീസർമാരായി കോടതി നിയമിച്ചു.

കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന ഏജന്‍സികള്‍ രജിസ്ട്രാര്‍ ജനറലിനോട് സഹകരിക്കണമെന്നും കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചു. രേഖകള്‍ രജിസ്ട്രാര്‍ ജനറലിന് കൈമാറുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പഞ്ചാബ് സര്‍ക്കാരും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരും അന്വേഷണത്തിനായി രൂപവത്കരിച്ച സമിതികളുടെ പ്രവര്‍ത്തനം തിങ്കളാഴ്ചവരെ നിര്‍ത്തിവെക്കാന്‍ സുപ്രീം കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചത്. സുരക്ഷാ വീഴ്ച്ച സംബന്ധിച്ച് കോടതിയുടെ മേല്‍നോട്ടത്തിലുള്ള അന്വേഷണം വേണമെന്ന ഹര്‍ജി തിങ്കളാഴ്ച്ച പരിഗണിക്കാനായി ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് മാറ്റി.

സുരക്ഷാ വീഴ്ചയില്‍ അതിര്‍ത്തികടന്നുള്ള ഭീകരവാദ സംഘടനകളുടെ പങ്കാളിത്തവും അന്വേഷിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ കോടതിയില്‍ വ്യക്തമാക്കി. ഏത് അന്വേഷണത്തിനും തയ്യാറാണെന്ന് പഞ്ചാബ് സര്‍ക്കാരും കോടതിയെ അറിയിച്ചു. എന്നാല്‍ പഞ്ചാബ് സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരിച്ച സമിതിയിലെ അംഗത്തിനെതിരേ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരും കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ രൂപവത്കരിച്ച സമിതിയിലെ എസ്പിജി അംഗത്തിനെതിരേ പഞ്ചാബ് സര്‍ക്കാരും കോടതിയില്‍ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു.

