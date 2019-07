ന്യൂഡല്‍ഹി: കര്‍ണാടകയിലെ വിമത എം എല്‍ എമാര്‍ സമര്‍പ്പിച്ച രാജിയില്‍ ഇന്നു തന്നെ സ്പീക്കര്‍ തീരുമാനമെടുക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. പത്ത് വിമത എം എല്‍ എമാരോടും വ്യാഴാഴ്ച വൈകിട്ട് ആറുമണിക്ക് സ്പീക്കര്‍ രമേഷ് കുമാറിനു മുന്നില്‍ നേരിട്ടു ഹാജരാകാനും രാജി സമര്‍പ്പിക്കാനാണ് താത്പര്യമെങ്കില്‍ രാജിക്കത്ത് കൈമാറാനും കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചു.

സ്പീക്കര്‍ രാജി സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്ന് ആരോപിച്ച് കോണ്‍ഗ്രസ്- ജെ ഡി എസ് സഖ്യത്തിലെ പത്ത് വിമത എം എല്‍ എമാരാണ് സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. രാജിവിഷയത്തില്‍ സ്വീകരിച്ച തീരുമാനം വെള്ളിയാഴ്ച സ്പീക്കര്‍ കോടതിയെ അറിക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് നിര്‍ദേശിച്ചു. ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കുന്നത് കോടതി വെള്ളിയാഴ്ചത്തേക്ക് മാറ്റി. വിമത എം എല്‍ എമാര്‍ക്ക് സുരക്ഷ നല്‍കണമെന്നും കര്‍ണാടക ഡി ജി പിക്ക് സുപ്രീം കോടതി നിര്‍ദേശം നല്‍കി.

രാജി സ്വീകരിക്കാത്ത സ്പീക്കറുടെ നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്താണ് വിമത എം എല്‍ എമാര്‍ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്. രാജി സ്വീകരിക്കാതെ സ്പീക്കര്‍ വൈകിപ്പിക്കുന്നുവെന്നും തങ്ങള്‍ കൂറുമാറിയിട്ടില്ലെന്നും വിമത എം എല്‍ എമാരുടെ അഭിഭാഷകന്‍ കോടതില്‍ പറഞ്ഞു. മുകുള്‍ റോത്തഗിയാണ് വിമത എം എല്‍ എമാര്‍ക്കു വേണ്ടി ഹാജരായത്.

The Supreme Court says Karnataka Speaker has to take a decision in remaining part the day. The Court also ordered the DGP of Karnataka to provide protection to all the rebel MLAs and adjourned the hearing for tomorrow (July 12). https://t.co/ih2fE1AKR3