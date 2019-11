ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയില്‍ ഇപ്പോള്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്ന ആരോഗ്യ അടിയന്തരാവസ്ഥ രാജ്യം മുമ്പ്‌ അനുഭവിച്ച പഴയ അടിയന്തരാവസ്ഥകളെക്കാള്‍ മോശമെന്ന് ജസ്റ്റിസ് അരുണ്‍ മിശ്ര.

ഡല്‍ഹിയിലെ വായുമലിനീകരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം പരിഗണിക്കവേയാണ് അദ്ദേഹം ഇത്തരമൊരു പരാമര്‍ശം നടത്തിയത്. ജസ്റ്റിസ് അരുണ്‍ മിശ്ര അധ്യക്ഷനായ പ്രത്യേക ബെഞ്ചാണ് വിഷയം പരിഗണിച്ചത്‌.

വാഹനങ്ങള്‍ നിരത്തിലിറക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡല്‍ഹി സര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പാക്കുന്ന ഒറ്റ-ഇരട്ടയക്ക സമ്പ്രദായത്തിന്റെ പിന്നിലെ യുക്തിയെന്താണെന്നും കോടതി ആരാഞ്ഞു. ഡീസല്‍ വാഹനങ്ങള്‍ നിരോധിക്കുന്നത് മനസ്സിലാക്കാം. ഒറ്റ-ഇരട്ടയക്ക സമ്പ്രദായം കൊണ്ട് എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്-ജസ്റ്റിസ് അരുണ്‍ മിശ്ര ആരാഞ്ഞു.

വിളവെടുപ്പിനു ശേഷമുള്ള അവശിഷ്ടം കത്തിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പഞ്ചാബ്, ഹരിയാണ, ഉത്തര്‍ പ്രദേശ് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ ചീഫ് സെക്രട്ടറിമാരോട് നവംബര്‍ ആറിന് ഹാജരാകാനും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

