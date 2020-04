ന്യൂഡല്‍ഹി:ഇറ്റലിയോടുചേര്‍ന്ന് കിടക്കുന്ന രാജ്യമായ മാള്‍ഡോവയില്‍ കുടുങ്ങിയ 450 ഓളം മലയാളി വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ മടക്കിക്കൊണ്ട് വരാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനോട് നിര്‍ദേശിക്കണം എന്ന ഹര്‍ജി സുപ്രീം കോടതി തള്ളി. വിദേശത്ത് ഉള്ളവരെ ഇപ്പോള്‍ തിരികെ നാട്ടിലെത്തിക്കാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ നിലപാടില്‍ ഇടപെടാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

മാള്‍ഡോവയില്‍ ഇപ്പോള്‍ കോവിഡ് കേസുകള്‍ ഒന്നും റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വേണ്ടി ഹാജര്‍ ആയ അഭിഭാഷകന്‍ ദീപക് പ്രകാശ് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വിമാനം ഇറങ്ങാന്‍ സമ്മതിച്ചാല്‍ മറ്റെല്ലാ സഹായവും കേരള സര്‍ക്കാര്‍ ഉറപ്പ് നല്‍കിയിട്ടുണ്ട് എന്നും അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാര്‍ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് വേണ്ട സൗകര്യം ഒരുക്കുമെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ സ്റ്റാന്റിംഗ് കോണ്‍സല്‍ ജി.പ്രകാശ് കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

എന്നാല്‍ അമേരിക്കയില്‍ നിന്നും ബ്രിട്ടണില്‍ നിന്നും കുടുങ്ങി കിടക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികളെ കൊണ്ടുവരാന്‍ നിര്‍ദേശിക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഹര്‍ജികളില്‍ തങ്ങള്‍ ഇടപെട്ടില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് എന്‍.വി.രമണ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി. ഇത്തരം വിഷയങ്ങളില്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ ആണ് അന്തിമതീരുമാനം എടുക്കേണ്ടതെന്നും ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

