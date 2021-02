ന്യൂഡല്‍ഹി: സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളിലെ ഉളളടക്കം പരിശോധിക്കുന്നതിനുളള സംവിധാനങ്ങള്‍ കൊണ്ടുവരണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ബി.ജെ.പി. നേതാവ് നല്‍കിയ ഹര്‍ജിയിൽ ട്വിറ്ററിനും കേന്ദ്രസർക്കാരിനും സുപ്രീം കോടതിയുടെ നോട്ടീസ്. കഴിഞ്ഞ വര്‍ഷം മെയ് മാസത്തിലാണ് ബി.ജെ.പി നേതാവായ വിനീത് ഗോയങ്ക സുപ്രീംകോടതിയില്‍ ഹര്‍ജി സമര്‍പ്പിച്ചത്.

ട്വിറ്റര്‍ കണ്ടന്റുകള്‍, വ്യാജവാര്‍ത്തകളിലൂടെ വിദ്വേഷം പ്രചരിപ്പിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങള്‍, വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകളില്‍ കൂടി അക്രമത്തിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന സന്ദേശങ്ങള്‍ എന്നിവ പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ഒരു സംവിധാനം കൊണ്ടുവരണമെന്നും ഇതിനായി കേന്ദ്രത്തിന് നിര്‍ദേശം നല്‍കണമെന്നും ഹർജിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നു.

ഇത്തരമൊരു നിയമത്തിന്റെ അഭാവത്തില്‍ ട്വിറ്റര്‍ പോലുളള സാമൂഹിക മാധ്യമങ്ങളും ഓണ്‍ലൈന്‍ കണ്ടന്റുകളും ചിലര്‍ ഇന്ത്യക്കെതിരായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടെന്നും ഉന്നതരായ വ്യക്തികളുടെയും വിശിഷ്ട വ്യക്തികളുടെയും ഉള്‍പ്പടെ നൂറുകണക്കിന് വ്യാജ അക്കൗണ്ടുകളാണ് ട്വിറ്ററിലും ഫെയ്‌സ്ബുക്കിലും ഉളളതെന്നും ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നുണ്ട്. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്.എ.ബോബ്‌ഡെ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ചാണ് ഹര്‍ജി പരിഗണിച്ചത്.

