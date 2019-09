ന്യൂഡല്‍ഹി: ഐഎന്‍എക്‌സ് മീഡിയ അഴിമതിക്കേസില്‍ സി.ബി.ഐ ചോദ്യം ചെയ്തുവരുന്ന മുന്‍ കേന്ദ്രമന്ത്രിയും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവുമായ പി.ചിദംബരത്തെ തിഹാര്‍ ജയിലിലേക്ക് അയക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. ജയിലിലേക്കയക്കാതെ വീട്ടു തടങ്കലില്‍ പാര്‍പ്പിക്കണമെന്ന ആവശ്യം കേട്ടശേഷമാണ് സുപ്രീംകോടതി ജുഡീഷ്യല്‍ കസ്റ്റഡിയില്‍ ഇളവ് നല്‍കിയത്.

ഇടക്കാലജാമ്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ചിദംബരത്തിന്റെ അപേക്ഷ പരിഗണിക്കണമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി വിചാരണ കോടതിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്നാണ് സി.ബി.ഐ കസ്റ്റഡിയുടെ കാലാവധി തീരുന്നത്.

ജാമ്യാപേക്ഷ ഇന്ന് തന്നെ പരിഗണിച്ചില്ലെങ്കില്‍ സി.ബി.ഐ കസ്റ്റഡി മൂന്നു ദിവസം കൂടി ദീര്‍ഘിപ്പിച്ചതായി കണക്കാക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ജാമ്യാപേക്ഷയില്‍ വിചാരണക്കോടതി ഇന്നു തന്നെ വാദം കേട്ടേക്കും.

ചിദംബരം ഇപ്പോള്‍ സി.ബി.ഐ ആസ്ഥാനത്തെ ഗസ്റ്റ് ഹൗസിലാണ് ഉള്ളത്. ചിദംബരത്തിന്റെ അഭിഭാഷകനായ കപില്‍ സിബലാണ് തിഹാര്‍ ജയിലിലേക്ക് അയക്കരുതെന്ന് കോടതിയില്‍ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്‌. ചിദംബരത്തിന് 74 വയസായി. അദ്ദേഹത്തെ സംരക്ഷിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ തിരിച്ച് ജുഡീഷ്യൽ കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടാൽ തിഹാർ ജയിലിൽ കഴിയേണ്ടിവരും- കപില്‍ സിബല്‍ വാദിച്ചു. ഓഗസ്റ്റ് 21നാണ് ചിദംബരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. 11 ദിവസമാണ് ഇതുവരെ അദ്ദേഹം സി.ബി.ഐ കസ്റ്റഡിയില്‍ കഴിഞ്ഞത്.

ജസ്റ്റിസുമാരായ ആര്‍.ബാനുമതി, എ.എസ് ബൊപ്പണ്ണ എന്നിവരാണ് ഹർജികളില്‍ വാദം കേട്ടത്.

