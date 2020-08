ന്യൂഡല്‍ഹി: ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്‌ഡെക്കും വിരമിച്ച നാല് ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാർക്കും എതിരെ പ്രമുഖ അഭിഭാഷകൻ പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ ട്വീറ്റുകളിലൂടെ നടത്തിയ ആരോപണങ്ങൾ ഗുരുതരമായ കോടതി അലക്ഷ്യം ആണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. സുപ്രീം കോടതി കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷമായി ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന സന്ദേശമാണ് പ്രശാന്ത് ഭൂഷന്റെ ട്വീറ്റ് നൽകുന്നത് എന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ഭൂഷണ് നൽകേണ്ട ശിക്ഷ സംബന്ധിച്ച വാദം ഓഗസ്റ്റ് 20 ന് നടക്കും.

നീതി ലഭിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന ആശ്രയം ആയാണ് ജനങ്ങൾ കോടതിയെ കാണുന്നത്. അടിസ്ഥാന രഹിതമായ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് കോടതിക്ക് എതിരെ നടത്തുന്ന അക്രമങ്ങളെ തുടർന്ന് ജനങ്ങൾക്ക് ജുഡീഷ്യറിയിൽ ഉള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടും. ഇത്തരം വിദ്വേഷ ആക്രമണങ്ങളിൽ നിന്ന് സംരക്ഷണം ലഭിക്കില്ല എന്ന തോന്നൽ സുപ്രീംകോടതിയിലെ തന്നെ ജഡ്ജിമാർക്കും ഉണ്ടായേക്കാം. ജഡ്ജിമാരുടെ ആത്മവിശ്വാസം നഷ്ടപ്പെടാനും ഇത്തരം അക്രമങ്ങൾ വഴിവച്ചേക്കും. അതിനാൽ തന്നെ ജുഡീഷ്യറിയെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്താൻ ഉള്ള കരുതിക്കൂട്ടി ഉള്ള നീക്കങ്ങളെ മൂക സാക്ഷി ആയി കണ്ടിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും ജസ്റ്റിസ് മാരായ അരുൺ മിശ്ര, ബി ആർ ഗവായ്, കൃഷ്ണ മുരാരി എന്നിവർ അടങ്ങിയ ബെഞ്ച് വ്യക്തമാക്കി.

ജൂൺ 29 ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്‌ഡെയ്ക്കും, ജൂൺ 27 ന് സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് വിരമിച്ച നാല് മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് മാർക്കും എതിരെ ആണ് പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ ട്വീറ്റ് ചെയ്തത്. ലോക് ഡൗൺ കാലത്ത് സുപ്രീം കോടതി അടച്ചിട്ട് നീതി ലഭിക്കാൻ ഉളള ജനങ്ങളുടെ മൗലിക അവകാശം നിഷേധിച്ച ശേഷം നാഗ്പുർ രാജ്ഭവനിൽ ഒരു ബിജെപി നേതാവിന്റെ 50 ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള ബൈക്ക് മാസ്കും ഹെൽമെറ്റും ഇല്ലാതെ ഓടിക്കുന്നു എന്ന ആരോപണം ആണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബോബ്‌ഡെയെക്ക് എതിരായ ട്വീറ്റിൽ പരാമര്ശിച്ചിരുന്നത്.

ഇതിൽ 50 ലക്ഷം രൂപ വിലയുള്ള ബൈക്ക് മാസ്കും ഹെൽമെറ്റും ഇല്ലാതെ ഓടിക്കുന്നു എന്ന ആരോപണം വ്യക്തിപരം ആണെന്ന് സുപ്രീംകോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. അതേസമയം ലോക് ഡൗൺ കാലത്ത് സുപ്രീം കോടതി അടച്ചിട്ട് നീതി ലഭിക്കാൻ ഉളള ജനങ്ങളുടെ മൗലിക അവകാശം നിഷേധിച്ചു എന്നത് സുപ്രീം കോടതിയുടെ ഭരണതലവന് എതിരായ ആരോപണം ആണ്. ഗുരുതരം ആയ കോടതി അലക്ഷ്യം ആണ് ഈ ആരോപണം എന്നും ബെഞ്ച് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺന്റെ ട്വീറ്റിൽ വസ്തുതാപരം ആയ പല തെറ്റുകളും ഉണ്ടെന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വേനൽ അവധിക്ക് നാട്ടിൽ പോയപ്പോഴാണ് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് ബോബ്‌ഡെ ബൈക്കിൽ ഇരുന്നത്. അന്നും സുപ്രീംകോടതിയുടെ അവധിക്കാല ബെഞ്ച് പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നു. ലോക്ഡൗണിന് വിഡിയോ കോൺഫെറെൻസിലൂടെ നിരവധി ഹർജികൾ ആണ് കോടതി പരിഗണിച്ചത്.ഗുജറാത്ത് പോലീസ് തനിക്ക് എതിരെ രെജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസ് റദ്ദാക്കണം എന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് പ്രശാന്ത് ഭൂഷൺ തന്നെ ഹർജിയും കോടതി പരിഗണിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ കോടതി അടച്ചിട്ടു എന്ന പ്രശാന്ത് ഭൂഷന്റെ ആരോപണം അടിസ്ഥാന രഹിതവും, അപകീർത്തിപെടുത്തുന്നതും, ആണെന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

നാല് മുൻ ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് മാർക്ക് എതിരെ നടത്തിയ ട്വീറ്റും ഗുരുതരമായ കോടതി അലക്ഷ്യം ആണ്. സുപ്രീം കോടതി കഴിഞ്ഞ ആറ് വർഷമായി ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന സന്ദേശം ആണ് ട്വീറ്റ് നൽകുന്നത് എന്നും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജനങ്ങൾക്ക് ജുഡീഷ്യറിയിൽ ഉള്ള വിശ്വാസം നഷ്ടപെടുത്താൻ ഇത്തരം സന്ദേശങ്ങൾക്ക് കഴിയും എന്നും കോടതി വ്യക്തമാക്കി. ഇന്ത്യൻ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ നെടും തൂണിനെ അസ്ഥിരപ്പെടുത്താൻ വഴി വയ്ക്കുന്നത് ആണ് ഇത്തരം നടപടികൾ എന്നും ബെഞ്ച് നിരീക്ഷിച്ചു.

കോടതി അലക്ഷ്യ നിയമ പ്രകാരം പരമാവധി 6 മാസം വരെ തടവ് ശിക്ഷയോ 2000 രൂപ വരെ പിഴയോ ലഭിക്കാം. അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടും കൂടി ലഭിക്കാം.

