ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡോ. കഫീല്‍ ഖാന് എതിരായ കേസില്‍ ഉത്തര്‍ പ്രദേശ് സര്‍ക്കാരിന് സുപ്രീം കോടതിയില്‍ തിരിച്ചടി. കഫീല്‍ ഖാനെ ദേശീയ സുരക്ഷാ നിയമപ്രകാരം(എന്‍.എസ്.എ.) തടവില്‍ വെച്ചതിനെതിരായ അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതിയുടെ വിധിക്കെതിരെയാണ് യു.പി. സര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീം കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.

ക്രിമിനല്‍ കേസുകള്‍ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് അതിന്റെ പ്രാധാന്യത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഒരു കരുതല്‍ തടങ്കല്‍ മറ്റൊരു കേസില്‍ ഉപയോഗപ്പെടുത്താന്‍ പാടില്ല- കഫീല്‍ ഖാനെ മോചിപ്പിക്കാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ച അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതി വിധിയെ ശരിവെച്ചുകൊണ്ട് എസ്.എ. ബോബ്‌ഡെ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് പറഞ്ഞു.

വിഷയത്തില്‍ അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതി സെപ്റ്റംബര്‍ ഒന്നിനാണ് വിധി പുറപ്പെടുവിച്ചത്. എന്‍.എസ്.എ. നിയമപ്രകാരം കഫീല്‍ ഖാനെ തടവിലാക്കിയ ഉത്തരവ് റദ്ദാക്കുകയും ഉടന്‍ വിട്ടയക്കാനും കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു.

കഫീല്‍ ഖാന്റെ തടവ് നീട്ടുന്നത് നിയമവിധേയമല്ലെന്നു പറഞ്ഞ കോടതി, അദ്ദേഹത്തിനു മേല്‍ എന്‍.എസ്.എ. പ്രകാരം ചുമത്തിയ കുറ്റങ്ങളും ഒഴിവാക്കണമെന്നും നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു.

കഫീല്‍ ഖാന്റെ അമ്മ സമര്‍പ്പിച്ച ഹേബിയസ് കോര്‍പസ് ഹര്‍ജി അനുവദിച്ചായിരുന്നു കോടതി നടപടി. അലഹാബാദ് ഹൈക്കോടതിയുടെ ഈ നടപടി നിയമവിരുദ്ധമാണെന്ന് ആരോപിച്ചാണ് യു.പി. സര്‍ക്കാര്‍ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ സ്‌പെഷല്‍ ലീവ് പെറ്റീഷന്‍ സമര്‍പ്പിച്ചത്.

2020 ജനുവരിയിലാണ് കഫീല്‍ ഖാനെ മുംബൈയില്‍നിന്ന് അറസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിക്കെതിരെ ഡിസംബര്‍ 13ന് അലിഗഢ് മുസ്‌ലിം സര്‍വകലാശാലയില്‍ നടത്തിയ പ്രസംഗത്തിന്റെ പേരിലായിരുന്നു അറസ്റ്റ്. തുടര്‍ന്ന് കഫീല്‍ ഖാനു മേല്‍ എന്‍.എസ്.എ. ചുമത്തുകയായിരുന്നു.

content highlights: supreme court dismisses up government's appeal against allahabad courts verdict on kafeel khan