ന്യൂഡല്‍ഹി: എം.പിമാരും എം.എല്‍.എമാരും ഉള്‍പ്പെടുന്ന ക്രിമിനല്‍ കേസുകളിലെ വിചാരണ വേഗത്തില്‍ ആക്കാനുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിര്‍ദേശം.

ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാര്‍ക്കാണ് ജസ്റ്റിസ് എന്‍.വി. രമണയുടെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള ബെഞ്ച് നിര്‍ദേശം നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്. സുപ്രീം കോടതിയുടെ ആവര്‍ത്തിച്ചുള്ള ഇടപെടലുകള്‍ ഉണ്ടായിട്ടും ജനപ്രതിനിധികള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട വിവിധ ക്രിമിനല്‍ കേസുകളുടെ വിചാരണ പൂര്‍ത്തിയാക്കുന്നതില്‍ കാര്യമായ പുരോഗതി ഉണ്ടായിട്ടില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

എം.പിമാര്‍, എം.എല്‍.എമാര്‍, മുന്‍ എം.പിമാര്‍, മുന്‍ എം.എല്‍.എമാര്‍ എന്നിവര്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട വിവിധ ക്രിമിനല്‍ കേസുകളുടെ വിചാരണയ്ക്ക് ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള സ്റ്റേ പുനഃപരിശോധിക്കാനും സുപ്രീം കോടതി ഹൈക്കോടതി ചീഫ് ജസ്റ്റിസുമാരോട് നിര്‍ദേശിച്ചു.

ദൈനംദിനം വാദം കേട്ട് കേസുകളില്‍ രണ്ടുമാസത്തിനുള്ളില്‍ വിധി പ്രസ്താവിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കണമെന്ന് കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചു. ഇതിന് കോവിഡ് സാഹചര്യം തടസം ആകരുത്. ആവശ്യമെങ്കില്‍ വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിലൂടെ വിചാരണ പൂര്‍ത്തിയാക്കാമെന്നും കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചു.

കേരളത്തിലെ എം.പിമാരും,എം.എല്‍.എമാരും പ്രതികളായ 333 കേസുകള്‍ നിലവില്‍ ഉണ്ട്. ഇതില്‍ 310 കേസുകളില്‍ സിറ്റിങ് എം.പിമാരും എം.എല്‍.എമാരുമാണ് പ്രതികള്‍. 23 കേസ്സുകളില്‍ മുന്‍ എം.പിമാരും എം.എല്‍.എമാരുമാണ് പ്രതികള്‍. 15 കേസുകളുടെ വിചാരണ കോടതികള്‍ സ്റ്റേ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നും അമിക്കസ് ക്യുറി സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ഫയല്‍ ചെയ്ത റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

