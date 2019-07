ന്യൂഡല്‍ഹി: കര്‍ണാടക ഭൂമിതട്ടിപ്പ് കേസില്‍ നിയുക്ത മുഖ്യമന്ത്രി ബി.എസ് യെദ്യൂരപ്പയും കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ഡി.കെ ശിവകുമാര്‍ എന്നിവര്‍ക്കെതിരായ ഹര്‍ജിയില്‍ വിശദമായ വാദം കേള്‍ക്കാന്‍ സുപ്രീംകോടതി തീരുമാനം. യെദ്യൂരപ്പ മുഖ്യമന്ത്രിയാകാന്‍ പോകുന്നുവെന്ന് ഹര്‍ജിക്കാര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയപ്പോള്‍ തങ്ങളെ ആരും സ്വാധീനിക്കില്ലെന്ന് സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കി. അഴിമതി പുറത്തുകൊണ്ടുവരാന്‍ ആര്‍ക്കുവേണമെങ്കിലും സമീപിക്കാമെന്ന് കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

സമാജ് പരിവര്‍ത്തന്‍ സമുദായ് എന്ന സംഘടന കര്‍ണാടക ഭൂമിതട്ടിപ്പ് കേസില്‍ കക്ഷിചേരാന്‍ നല്‍കിയ ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കവേയാണ് കേസില്‍ വിശദമായ വാദം കേള്‍ക്കാമെന്ന് സുപ്രീംകോടതി വ്യക്തമാക്കിയത്. ഹര്‍ജിക്കാര്‍ക്ക് വേണ്ടി പ്രശാന്ത് ഭൂഷണാണ് ഹാജരായത്. ജസ്റ്റിസ് അരുണ്‍മിശ്രയുടെ ബെഞ്ചാണ് ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കുന്നത്. ഹര്‍ജി പരിഗണനക്കെടുക്കവേ യെദ്യൂരപ്പ കര്‍ണാടക മുഖ്യമന്ത്രിയായി സത്യപ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാന്‍ പോകുന്നുവെന്ന് ഹര്‍ജിക്കാരുടെ അഭിഭാഷകന്‍ പ്രശാന്ത് ഭൂഷണ്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചു. ഇത് കേട്ട അരുണ്‍ മിശ്ര തങ്ങളെ ആരും സ്വാധീനിക്കില്ല എന്നാണ് മറുപടി നല്‍കിയത്.

കേസില്‍ യെദ്യൂരപ്പയ്ക്ക് വേണ്ടി കോടതിയില്‍ ഹാജരായത് മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകനായ മുകുള്‍ റോത്തഗിയാണ്. 2015ല്‍ കര്‍ണാടക ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയ കേസാണ് ഇത്. ഈ കേസ് അനാവശ്യമായി കുത്തിപ്പൊക്കാനാണ് ഹര്‍ജിക്കാരന്‍ ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും മുകുള്‍ റോത്തഗി വാദിച്ചു. കേസില്‍ ഹര്‍ജിക്കാരന്‍ കക്ഷിയല്ലെന്ന കാര്യവും കോടതി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാല്‍ അഴിമതി കേസുകളിൽ ആര്‍ക്കുവേണമെങ്കിലും കോടതിയെ സമീപിക്കാമെന്നാണ് ഇതിന് ജസ്റ്റിസ് അരുണ്‍ മിശ്ര നല്‍കിയ മറുപടി.

ബാംഗ്ലൂര്‍ ഡെവലപ്‌മെന്റ് അതോറിറ്റിയുടെ പക്കലുള്ള അഞ്ച് ഏക്കര്‍ ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസാണ് ഇത്. അതോറിറ്റി ഈ ഭൂമി ഏറ്റെടുക്കുന്നതിന് മുമ്പുതന്നെ താന്‍ വാങ്ങിയിരുന്നുവെന്നാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവ് ഡി.കെ. ശിവകുമാര്‍ അവകാശപ്പെട്ടിരുന്നത്. 1.64 കോടി രൂപനല്‍കിയാണ് ഭൂമി വാങ്ങിയതെന്നും ശിവകുമാര്‍ പറയുന്നു. തുടര്‍ന്ന് ഭൂമിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരവധി ആരോപണങ്ങള്‍ ഉയരുകയും ചെയ്തു.

2010 യെദ്യൂരപ്പ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ ഡി.കെ. ശിവകുമാറിന് അനുകൂലമായി ഭൂമി ഡി നോട്ടിഫിക്കേഷന്‍ ചെയ്തു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ഭൂമിയിടപാടില്‍ അഴിമതിയും ക്രമക്കേടുമുണ്ടെന്ന് ആരോപണം ഉയര്‍ന്നത്. കേസ് പിന്നീട് കര്‍ണാടക ഹൈക്കോടതി റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. ഇതേതുടര്‍ന്നാണ് ഹര്‍ജിക്കാര്‍ സുപ്രീംകോടതിയെ സമീപിച്ചത്. കേസില്‍ വിശദമായ വാദം കേള്‍ക്കാനാണ് കോടതിയുടെ തീരുമാനം.

