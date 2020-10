ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹിയിലും പരിസരപ്രദേശങ്ങളിലും മലിനീകരണം വര്‍ധിച്ചുവരുന്നതിനിടയില്‍ പഞ്ചാബ്, ഹരിയാണ, പടിഞ്ഞാറന്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശ് എന്നിവിടങ്ങളില്‍ കർഷകർ വയലുകളിൽ തീയിടുന്ന സംഭവങ്ങൾ തടയാനും നീരിക്ഷണത്തിനുമായി സുപ്രീംകോടതി ഏകാംഗ കമ്മിറ്റിയെ നിയമിച്ചു. മുന്‍ ജഡ്ജി ജസ്റ്റിസ് മദന്‍ ബി ലോകുറിനെയാണ് കോടതി നിയോഗിച്ചത്.

കൃഷിയിടങ്ങളിൽ തീയിടുന്നത്‌ തടയാന്‍ അടിയന്തിര നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് രണ്ട് പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ സമര്‍പ്പിച്ച പൊതുതാല്‍പര്യ ഹര്‍ജിയിലാണ് കോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. ഡല്‍ഹി പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണ അതോറിറ്റിയും മറ്റ് അധികാരികളും ജസ്റ്റിസ് ലോകൂര്‍ കമ്മിറ്റി മുമ്പാകെ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ്എ ബോബ്‌ഡെ അധ്യക്ഷനായ മൂന്നംഗ ബെഞ്ച് ഉത്തരവിട്ടു.

കൃഷിയിടങ്ങളിൽ തീയിടുന്നത്‌ ഈ വര്‍ഷം അഞ്ച് മടങ്ങ് വര്‍ദ്ധിച്ചുവെന്നും കോടതി വീണ്ടും തുറക്കുമ്പോള്‍ നിയന്ത്രിക്കാനാവാത്ത സാഹചര്യത്തിലേക്ക് നയിച്ചേക്കാമെന്നും പ്രശ്‌നത്തില്‍ അടിയന്തര ഉത്തരവ് ആവശ്യമാണെന്നും പരിസ്ഥിതി പ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകന്‍ വികാസ് സിംഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ഡല്‍ഹിയില്‍ വര്‍ധിച്ചുവരുന്ന മലിനീകരണത്തില്‍ നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പ്രതിരോധ നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ടതുണ്ടെന്നും കോടതി ഉത്തരവിട്ടു. കേസില്‍ അടുത്ത വാദം ഓക്ടോബര്‍ 26ന് നടക്കും.

