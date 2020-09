ന്യൂഡല്‍ഹി: കേരളത്തില്‍ തീരദേശ നിയമം ലംഘിച്ച് നിര്‍മിച്ച കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്കെതിരെ എടുത്ത നടപടികള്‍ നാലാഴ്ചയ്ക്കകം അറിയിക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനോട് നിര്‍ദേശിച്ചു. നിയമം ലംഘിച്ച് നിര്‍മിച്ച കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്കെതിരെ നടപടി വേണമെന്ന ഉത്തരവ് പൂര്‍ണ്ണ അര്‍ഥത്തില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ നടപ്പിലാക്കണമെന്നും കോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. കോടതി അലക്ഷ്യ ഹര്‍ജിയില്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ബിശ്വാസ് മേത്തയെ കക്ഷി ചേര്‍ക്കാനും കോടതി അനുമതി നല്‍കി.

തീരദേശ നിയമം ലംഘിച്ച് സംസ്ഥാനത്ത് നിര്‍മിച്ച അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങളുടെ പട്ടിക കൈമാറാന്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ആയിരുന്ന ടോം ജോസിനോട് 2019 സെപ്റ്റംബറില്‍ ജസ്റ്റിസ് അരുണ്‍ മിശ്രയുടെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള ബെഞ്ച് നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു. മരടിലെ ഫ്‌ളാറ്റ് പൊളിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസ് പരിഗണിക്കുന്നതിന് ഇടയിലായിരുന്നു ഈ നിര്‍ദേശം ചീഫ് സെക്രട്ടറിക്ക് കോടതി നല്‍കിയിരുന്നത്. അനധികൃത കെട്ടിടങ്ങള്‍ക്കെതിരെ സ്വീകരിക്കാന്‍ പോകുന്ന നിലപാടും കോടതിയെ അറിയിക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

ഈ നിര്‍ദേശം ചീഫ് സെക്രട്ടറി ടോം ജോസ് പാലിച്ചില്ലെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി മരടിലെ ഫ്‌ളാറ്റ് ഉടമകളില്‍ ഒരാളായ മേജര്‍ രവി കോടതി അലക്ഷ്യ ഹര്‍ജി ഫയല്‍ ചെയ്തിരുന്നു. ഫെബ്രുവരി പത്തിന് മരട് ഫ്‌ളാറ്റ് പൊളിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹര്‍ജികള്‍ പരിഗണിച്ച ജസ്റ്റിസ് അരുണ്‍ മിശ്രയുടെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള ബെഞ്ച് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനോട് കോടതി അലക്ഷ്യ കേസില്‍ മറുപടി സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ നിര്‍ദേശിച്ചിരുന്നു. ആറാഴ്ച ആയിരുന്നു മറുപടി നല്‍കാന്‍ അനുവദിച്ചിരുന്നത്. എന്നാല്‍ സര്‍ക്കാര്‍ ഇതുവരെയും മറുപടി നല്‍കിയില്ല.

ഇതേ തുടര്‍ന്നാണ് കോടതി അലക്ഷ്യ ഹര്‍ജിയില്‍ മറുപടി സമര്‍പ്പിക്കാന്‍ സര്‍ക്കാരിനോട് ജസ്റ്റിസുമാരായ റോഹിങ്ടന്‍ നരിമാന്‍, നവീന്‍ സിന്‍ഹ, കെ.എം. ജോസഫ് എന്നിവര്‍ അടങ്ങിയ ബെഞ്ച് നിര്‍ദേശിച്ചത്. ടോം ജോസ് ചീഫ് സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തുനിന്ന് വിരമിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ ചീഫ് സെക്രട്ടറി ബിശ്വാസ് മേത്തയെ കോടതി അലക്ഷ്യ കേസില്‍ കക്ഷി ചേര്‍ക്കാന്‍ കോടതി മേജര്‍ രവിയെ അനുവദിച്ചു.

ഫ്‌ളാറ്റ് ഉടമകള്‍ക്ക് പണം നല്‍കുന്നതിനും കമ്പനിയുടെ മറ്റ് ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കുമായി ആസ്തി വില്‍ക്കുന്നതിനുളള വിലക്ക് നീക്കണമെന്ന ജയിന്‍ ബില്‍ഡേഴ്‌സിന്റെ ആവശ്യവും സുപ്രീം കോടതി ഇന്ന് പരിഗണിച്ചു. ജയിന്‍ ബില്‍ഡേഴ്‌സിന്റെ രണ്ട് ആസ്തികള്‍ക്ക് മൂല്യം നിര്‍ണ്ണയം നടത്താന്‍ മരടിലെ ഫ്്‌ളാറ്റ് ഉടമകളുടെ നഷ്ട്ടപരിഹാരം നിശ്ചയിക്കാന്‍ രൂപീകൃതമായ ജസ്റ്റിസ് ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ സമിതിയോട് സുപ്രീം കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചു.

ജയിന്‍ ബില്‍ഡേഴ്‌സിന് വേണ്ടി സീനിയര്‍ അഭിഭാഷകന്‍ മുകുള്‍ റോത്തഗി, അഭിഭാഷകന്‍ എ. കാര്‍ത്തിക് എന്നിവര്‍ ഹാജരായി. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന് വേണ്ടി സീനിയര്‍ അഭിഭാഷകന്‍ ആര്‍. വെങ്കിട്ടരമണി, സ്റ്റാന്റിംഗ് കോണ്‍സല്‍ ജി. പ്രകാശ് എന്നിവരും ഹാജരായി. ഹാരിസ് ബീരാന്‍, പല്ലവി പ്രതാപ്, കെ. രാജീവ്, ലക്ഷ്മീഷ് കാമത്ത്, രാകേന്ദ് ബസന്ത്, ലിസ് മാത്യു എന്നിവര്‍ വിവിധ കക്ഷികള്‍ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായി.

content highlights: supreme court asks kerala government to inform about action taken against costal law violation