ന്യൂഡല്‍ഹി: വിദ്വേഷ പ്രസംഗം ഉള്‍പ്പടെ വടക്കുകിഴക്കന്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട എല്ലാ ഹര്‍ജികളും പരിഗണിക്കാന്‍ ഡല്‍ഹി ഹൈക്കോടതിക്ക് സുപ്രീംകോടതി നിര്‍ദേശം നല്‍കി. അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച ഹര്‍ജികള്‍ പരിഗണിക്കാനാണ് നിര്‍ദേശം.

സമാധാനം പുനഃസ്ഥാപിക്കാനുള്ള എല്ലാ നിര്‍ദേശങ്ങളും ഹൈക്കോടതിയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നുണ്ടാകണമെന്നും സുപ്രീംകോടതി ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഹര്‍ജികള്‍ ഹൈക്കോടതി വെള്ളിയാഴ്ച പരിഗണിക്കണമെന്ന സുപ്രീംകോടതി നിര്‍ദേശത്തെ സോളിസിറ്റര്‍ ജനറല്‍ തുഷാര്‍ മേത്ത എതിര്‍ത്തു.

നിലവില്‍ ഡല്‍ഹിയില്‍ അക്രമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. എന്നാല്‍ നിലവില്‍ അക്രമങ്ങള്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നതിന് അര്‍ഥം കോടതി നടപടി സ്വീകരിക്കരുത് എന്നല്ലെന്ന് ചീഫ്ജസ്റ്റിസ് വ്യക്തമാക്കി.

വിദ്വേഷ പ്രസംഗമാണ് ഡല്‍ഹി കലാപത്തിന് കാരണമായതെന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നത് മണ്ടത്തരമാണെന്ന് തുഷാര്‍ മേത്ത അഭിപ്രായപ്പെട്ടപ്പോള്‍ നിങ്ങള്‍ അത് അംഗീകരിക്കേണ്ടതില്ലെന്നായിരുന്നു കോടതിയുടെ മറുപടി. വടക്കുകിഴക്കന്‍ ഡല്‍ഹിയിലുണ്ടായ കലാപത്തില്‍ 48 പേരാണ് മരിച്ചത്. 200 പേര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു.

Content Highlights: Supreme Court asks Delhi high court to take up all petitions on Friday