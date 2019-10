ന്യൂഡല്‍ഹി: മരട് ഫ്‌ളാറ്റ് പൊളിക്കല്‍ കേസില്‍ കക്ഷി ചേരാന്‍ ഫ്‌ളാറ്റ് ഉടമകള്‍ക്ക് സുപ്രീം കോടതിയുടെ അനുമതി. ഫ്‌ളാറ്റ് പൊളിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസില്‍ തങ്ങളുടെ വാദം കേള്‍ക്കാതെയാണ് ഉത്തരവുകള്‍ പുറപ്പടുവിക്കുന്നതെന്ന് ഫ്‌ളാറ്റ് ഉടമ സെസില്‍ ജോസഫ് ഇന്നലെ സുപ്രീം കോടതിയില്‍ ബോധിപ്പിച്ചിരുന്നു.

കേസില്‍ കക്ഷി ചേരാനുള്ള തങ്ങളുടെ അപേക്ഷ പോലും കോടതി സ്വീകരിക്കുന്നില്ലെന്നും ആരോപിച്ചിരുന്നു. ഇതേ തുടര്‍ന്നാണ് കക്ഷി ചേരാനുള്ള സെസില്‍ ജോസഫിന്റെ അപേക്ഷ സ്വീകരിക്കാന്‍ ജസ്റ്റിസ് അരുണ്‍ മിശ്രയുടെ അധ്യക്ഷതയിലുള്ള ബെഞ്ച് നിര്‍ദേശിച്ചത്.

സെസില്‍ ജോസഫിന് പുറമെ കേസില്‍ കക്ഷി ചേരാന്‍ സമര്‍പ്പിക്കുന്ന മറ്റുള്ളവരുടെ അപേക്ഷയും സ്വീകരിക്കാന്‍ സുപ്രീം കോടതി രജിസ്ട്രിയോട് ജസ്റ്റിസ് അരുണ്‍ മിശ്ര, ജസ്റ്റിസ് രവീന്ദ്ര ഭട്ട് എന്നിവര്‍ അടങ്ങിയ ബെഞ്ച് നിര്‍ദേശിച്ചു. മരട് കേസിലെ ഇന്നലത്തെ കോടതി നടപടികള്‍ക്ക് ശേഷം ഇന്ന് പുറത്തിറക്കിയ ഉത്തരവില്‍ ആണ് കോടതി ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത്.

മരടിലെ ഫ്‌ളാറ്റ് നിര്‍മിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടന്ന ചട്ടലംഘനങ്ങളെ കുറിച്ച് നടത്തുന്ന അന്വേഷണ റിപ്പോര്‍ട്ടിലെ കണ്ടെത്തലുകള്‍ തങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കണമെന്ന് ഫ്‌ളാറ്റ് ഉടമകളും നിര്‍മ്മാതാക്കളും ഉന്നയിച്ച ആവശ്യവും സുപ്രീംകോടതി അംഗീകരിച്ചു. കോടതിക്ക് കൈമാറുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടിന്റെ പകര്‍പ്പ് ഉടമകള്‍ക്കും നിര്‍മാതാക്കള്‍ക്കും കൂടി നല്‍കണം എന്നാണ് കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചിരിക്കുന്നത്. എന്നാല്‍ അതീവരഹസ്യ സ്വഭാവം ഉള്ള രേഖകള്‍ കൈമാറേണ്ടതില്ലെന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി.

ഫ്‌ളാറ്റ് ഉടമകളില്‍ പലരും പത്തുവര്‍ഷം മുമ്പാണ് ഫ്‌ളാറ്റുകള്‍ വാങ്ങിയത്. അന്നത്തെ വിപണിവിലയുടെ പല മടങ്ങ് അധികമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ വില. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്‌ളാറ്റ് ഉടമകള്‍ക്ക് നഷ്ടപരിഹാരത്തിന്റെ ആദ്യഗഡുവായി 25 ലക്ഷം രൂപ നല്‍കണം എന്ന് സുപ്രീം കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചു. അത്രയും തുക ലഭിച്ചാലേ ഉചിതമായ രീതിയില്‍ ഫ്‌ളാറ്റ് ഉടമകളെ പുനരധിവസിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയുകയുള്ളു എന്ന് കോടതി ഉത്തരവില്‍ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

ഫ്‌ളാറ്റുകള്‍ 50 ലക്ഷവും മറ്റും നല്‍കിയാണ് വാങ്ങിയത് എങ്കിലും, വില്‍പ്പന കരാറില്‍ നിര്‍മാതാക്കള്‍ തുക കുറച്ച് കാണിച്ചിരിക്കുക ആണെന്ന് ഫ്‌ളാറ്റ് ഉടമകള്‍ സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിച്ചിരുന്നു. നഷ്ടപരിഹാരം കണക്കാക്കുമ്പോള്‍ ഈ ഘടകം കൂടി കണക്കിലെടുക്കണമെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ജസ്റ്റിസ് കെ ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ സമിതിയോട് നിര്‍ദേശിച്ചു. ബാങ്ക് ലോണുകള്‍ ഉള്‍പ്പടെയുള്ള രേഖകള്‍ പരിശോധിച്ച് നഷ്ടപരിഹാരം കണക്കാക്കാനാണ് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിര്‍ദേശം. അന്തിമ നഷ്ടപരിഹാര തുക നിശ്ചയിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഫ്‌ളാറ്റ് ഉടമകള്‍, നിര്‍മ്മാതാക്കള്‍ എന്നിവരെ കൂടി കേള്‍ക്കണം എന്നും ജസ്റ്റിസ് ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ സമിതിയോട് സുപ്രീം കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചു.

20 ലക്ഷം രൂപ ഒരു മാസത്തിനുള്ളില്‍ ജസ്റ്റിസ് ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ സമിതിക്ക് മുമ്പാകെ കെട്ടി വയ്ക്കാന്‍ സുപ്രീം കോടതി നാല് ഫ്‌ളാറ്റ് നിര്‍മാതാക്കളോടെ നിര്‍ദേശിച്ചു. ഫ്‌ളാറ്റ് നിര്‍മാതാക്കളുടെ ബാധ്യത സമിതി തിട്ടപ്പെടുത്തിയ ശേഷം ബാക്കി തുക നല്‍കണം.

ഫ്‌ളാറ്റുകളില്‍ ഇപ്പോഴും കിടക്കുന്ന ചില സാധനങ്ങള്‍ മാറ്റാന്‍ അനുവദിക്കണം എന്ന ആവശ്യം ജസ്റ്റിസ് ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍ സമിതിക്ക് മുമ്പാകെ ഉന്നയിക്കാന്‍ സുപ്രീം കോടതി ഫ്‌ളാറ്റ് ഉടമകളോട് നിര്‍ദേശിച്ചു. സമിതിക്ക് ഉചിതമായ തീരുമാനം എടുക്കാമെന്നും സുപ്രീം കോടതി വ്യക്തമാക്കി. അതെ സമയം ഫ്‌ളാറ്റ് പൊളിക്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പുരോഗതി സുപ്രീം കോടതിയെ അറിയിക്കാന്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറിയോട് സുപ്രീം കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചു. ഇനി നവംബര്‍ 22 നാണ് സുപ്രീം കോടതി കേസ് പരിഗണിക്കുന്നത്. അതിന് മൂന്നുദിവസം മുമ്പ് പുരോഗതി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചീഫ് സെക്രട്ടറി ഫയല്‍ ചെയ്യണം.

