ന്യൂഡല്‍ഹി: ഇന്ത്യയില്‍ വംശനാശം സംഭവിച്ച ആഫ്രിക്കന്‍ ചെമ്പുലിയെ രാജ്യത്തിലേക്ക് കൊണ്ട് വരാന്‍ സുപ്രീം കോടതി അനുമതി. ചീഫ് ജസ്റ്റിസ് എസ് എ ബോബ്ഡെയുടെ അധ്യക്ഷതയില്‍ ഉള്ള ബെഞ്ച് ആണ് പരീക്ഷണ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ ആഫ്രിക്കന്‍ ചെമ്പുലിയെ കൊണ്ട് വരാന്‍ അനുമതി നല്‍കിയത്.

ദേശിയ കടുവ സംരക്ഷണ അതോറിറ്റിയുടെ ആവശ്യപ്രകാരം ആണ് ആഫ്രിക്കന്‍ ചെമ്പുലിയെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ട് വരുന്നത് വിലക്കി 2013 ല്‍ പുറപ്പെടുവിച്ച ഉത്തരവ് സുപ്രീം കോടതി നീക്കിയത്. വന്യ ജീവി വിദഗ്ദ്ധര്‍ ആയ രഞ്ജിത്ത് സിംഗ്, ധനജയ് മോഹന്‍ എന്നിവരുടെ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ ഉള്ള സമിതി ആണ് ചെമ്പുലിയെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് കൊണ്ട് വരുന്നതിന്റെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് മേല്‍നോട്ടം വഹിക്കേണ്ടത്.

തെരെഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട പ്രദേശങ്ങളില്‍ ആകണം ആഫ്രിക്കന്‍ ചെമ്പുലിയെ ആദ്യം പാര്‍പ്പിക്കേണ്ടത്. ഈ പ്രദേശങ്ങള്‍ പുലിക്ക് അനുയോജ്യമല്ലെങ്കില്‍ മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് അവയെ മാറ്റണം. അതിന് വിദഗ്ദ്ധ സമിതി മേല്‍നോട്ടം വഹിക്കണം എന്നും കോടതി നിര്‍ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്.

