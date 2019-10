ന്യൂഡല്‍ഹി: എസ്.സി.-എസ്.ടി.വിഭാഗക്കാര്‍ക്കെതിരായ അതിക്രമം തടയാനുള്ള നിയമത്തില്‍ ഭേദഗതി വരുത്തിയ സുപ്രീംകോടതി വിധിക്കെതിരെ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ നല്‍കിയ പുനഃപരിശോധനാ ഹര്‍ജി കോടതി സ്വീകരിച്ചു.

ജസ്റ്റിസുമാരായ അരുണ്‍ മിശ്ര, എം.ആര്‍.ഷാ, ബി.ആര്‍ ഗവി എന്നിവരടങ്ങിയ മൂന്നംഗ ബെഞ്ചാണ് ഹര്‍ജി സ്വീകരിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത്. 2018-മാര്‍ച്ച് 28ന്‍റെ സുപ്രീംകോടതി വിധിയാണ് പുനഃപരിശോധിക്കുക. കേന്ദ്ര സാമൂഹ്യനീതി മന്ത്രാലയമാണ് ഹര്‍ജി നല്‍കിയത്.

എസ്.സി.-എസ്.ടി.വിഭാഗക്കാര്‍ക്കെതിരായ അതിക്രമ പരാതികളില്‍ പ്രാഥമിക അന്വേഷണം നടത്തിയ ശേഷമേ കേസെടുക്കാന്‍ പാടുള്ളുവെന്നായിരുന്നു സുപ്രീംകോടതിയുടെ ഉത്തരവ്. നിയമം ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നത് കണക്കിലെടുത്തായിരുന്നു ഈ ഉത്തരവ്. ഈ വിധിപുനഃപരിശോധിക്കണമെന്നാണ് അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ കെ.കെ.വേണുഗോപാല്‍ ഹര്‍ജിയില്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടത്.

എന്നാല്‍ സുപ്രീംകോടതി ഉത്തരവിനെതിരെ വ്യാപക പ്രതിഷേധമുയര്‍ന്നതോടെ വിധി മറികടക്കാന്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ പാര്‍ലമെന്റില്‍ നിയമഭേദഗതി പാസാക്കിയെടുത്തിരുന്നു. ഇതേ തുടര്‍ന്ന് കോടതി വിധി ഫലപ്രദമായി നടപ്പാകുന്നില്ലെന്ന് വിധിയെ പിന്തുണക്കുന്ന കക്ഷികള്‍ക്ക് വേണ്ടി ഹാജരായ അഭിഭാഷകര്‍ കോടതിയെ അറിയിച്ചു.

Content Highlights: Supreme Court Allows Centre's Review Against Dilution Of SC/ST Act