മുംബൈ: 'സൂപ്പര്‍ പിങ്ക് മൂണ്‍' ഈ വര്‍ഷമിത് രണ്ടാം തവണയാണ് തെളിയുന്നത്‌. ലോക്ക്ഡൗണില്‍ പുറത്തിറങ്ങാനാവാത്ത ജനത്തിന്‌ ഇതൊരു മനോഹര കാഴ്ചയായി മാറി.

ഇത്തവണത്തെ സൂപ്പര്‍ പിങ്ക് മൂണ്‍ 2020-ലെ ഏറ്റവും തിളക്കമുള്ളതും വലുതുമായ പൂര്‍ണ്ണ ചന്ദ്രനാണ്. ഭൂമിയോട് ഏറ്റവും അടുത്ത് നില്‍ക്കുന്നു ഇത്.

ഭൂമിയില്‍ നിന്ന് ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള ശരാശരി ദൂരം 3,84,400 കിലോമീറ്ററാണ്. എന്നാല്‍ സൂപ്പര്‍ പൗര്‍ണമി ഭൂമിയില്‍ നിന്ന് 35,035 കിലോമീറ്റര്‍ മാത്രം ദൂരെയാകുന്നു.

ശരാശരി പൂര്‍ണ്ണ ചന്ദ്രനുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ സൂപ്പര്‍മൂണുകള്‍ ഏഴ് ശതമാനം വലുതും 15 ശതമാനം അധികം തിളക്കവും കാണപ്പെടും.

സൂപ്പര്‍ പിങ്ക് മൂണ്‍ എന്ന് വിളിക്കുമെങ്കിലും പിങ്ക് നിറത്തിലല്ല കാണുക.

ഏപ്രില്‍ മാസത്തിലെ പൂര്‍ണ്ണചന്ദ്രന് കിഴക്ക്-വടക്കന്‍ അമേരിക്കയിലുള്ളവര്‍ പിങ്ക് മോസ് എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ചില കാട്ടുപൂക്കളുടെ പേരാണ് നല്‍കിയിരിക്കുന്നത്, അതിനാലാണ് 'പിങ്ക്' എന്ന പേര് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഈ സമയത്താണ് പിങ്ക് പൂക്കള്‍ പൂക്കുക.

Tonight, the full Moon will be at perigee — the closest point in the Moon’s orbit to Earth, making it appear bigger and brighter in the sky. 🌕✨



Listen as lunar scientist Noah Petro guides you through viewing the supermoon.#supermoonhttps://t.co/6RsN9MA86X pic.twitter.com/z1vqtJX1nA