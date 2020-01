ന്യൂഡല്‍ഹി: ഡല്‍ഹി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുളള രണ്ടാംഘട്ട സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടിക ബിജെപി പുറത്തുവിട്ടു. പത്രിക സമര്‍പ്പിക്കാനുള്ള അവസാന ദിവസമായ ചൊവ്വാഴ്ച പുലര്‍ച്ചെയാണ് പത്ത് പേരടങ്ങിയ സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടിക ബിജെപി പുറത്തുവിട്ടത്. മൂന്ന് മുന്നണികളും തമ്മില്‍ വാശിയേറിയ മത്സരം നടക്കുന്ന ന്യൂഡല്‍ഹി മണ്ഡലത്തില്‍ എഎപി സ്ഥാനാര്‍ഥിയായ മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളിനെതിരേ ബിജെപി ടിക്കറ്റില്‍ സുനില്‍ യാദവാണ് മത്സരിക്കുന്നത്.

ഡല്‍ഹി യുവമോര്‍ച്ച പ്രസിഡന്റാണ്‌ അഡ്വക്കേറ്റ് സുനില്‍ യാദവ്. അതേസമയം എന്‍എസ് യു മുന്‍ ദേശീയ അധ്യക്ഷന്‍ റൊമേഷ് സബര്‍വാളാണ് കെജ്‌രിവാളിനെതിരേ ന്യൂഡല്‍ഹി മണ്ഡലത്തിലെ കോണ്‍ഗ്രസ് സ്ഥാനാര്‍ഥി.

സുനില്‍ യാദവിന് പുറമേ സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടികയില്‍ യുവ സാന്നിധ്യമായി ഡല്‍ഹി ബിജെപി വക്താവ് തജീന്ദ്രപാല്‍ സിങ്, മനീഷ് സിങ് എന്നിവരും രണ്ടാം സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടികയില്‍ ഇടംപിടിച്ചു. സുമന്‍ലത ഷൊക്കീന്‍, രവീന്ദ്ര ചൗദരി, കുസും കാത്രി, അനില്‍ ഗോയല്‍ തുടങ്ങിയവരും സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടികയിലുണ്ട്.

57 പേരടങ്ങിയ സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടികയാണ് ആദ്യ ഘട്ടത്തില്‍ സംസ്ഥാന ബിജെപി അധ്യക്ഷന്‍ മനോജ് തിവാരി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നത്. എഴുപത് മണ്ഡലങ്ങളില്‍ ഇനി ബാക്കിയുള്ള മൂന്ന് സീറ്റുകള്‍ ഘടക കക്ഷിയായ എല്‍ജെപിക്കും ജെഡിയുവിനും ശിരോമണി അകാലി ദളിനും നല്‍കുമെന്നായിരുന്നു റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍. എന്നാല്‍ പൗരത്വ നിയമ ഭേദഗതിയില്‍ പ്രതിഷേധിച്ച് ഇത്തവണ എന്‍ഡിഎയ്‌ക്കൊപ്പം തിരഞ്ഞെടുപ്പിനില്ലെന്ന് തിങ്കളാഴ്ച അകാലി ദള്‍ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് രണ്ടാം സ്ഥാനാര്‍ഥി പട്ടിക ബിജെപി പുറത്തുവിട്ടത്.

കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഡല്‍ഹിയിലെ 67 സീറ്റുകളും ആം ആദ്മി പാര്‍ട്ടി തൂത്തുവാരിയിരുന്നു. മൂന്ന് സീറ്റുകള്‍ മാത്രമാണ് ബിജെപിക്ക് ലഭിച്ചത്. ഫെബ്രുവരി എട്ടിനാണ് ഡല്‍ഹി നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ്.

