ന്യൂഡല്‍ഹി: സുനന്ദ പുഷ്‌കറിന്റെ മരണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കേസില്‍ നിര്‍ണായക വിവരങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്തി ഡല്‍ഹി പോലീസ്. ചൊവ്വാഴ്ച കോടതിയില്‍ നടന്ന വാദത്തിനിടെയാണ് കേസിലെ സുപ്രധാന വിവരങ്ങള്‍ പോലീസ് കോടതിയെ അറിയിച്ചത്.

ശശി തരൂരിന്റെ മാനസിക പീഡനങ്ങളും പാക് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തക മെഹര്‍ തരാറുമായുള്ള ബന്ധവുമാണ് സുനന്ദയുടെ ആത്മഹത്യയിലേക്ക് നയിച്ചതെന്നാണ് പോലീസിന്റെ കണ്ടെത്തല്‍. ഇക്കാരണങ്ങളാല്‍ സുനന്ദ പുഷ്‌കര്‍ ഏറെനാള്‍ മാനസിക പ്രയാസം അനുഭവിച്ചിരുന്നതായും പോലീസ് പറയുന്നു.

പാക് മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തക മെഹര്‍ തരാറുമായുള്ള ശശി തരൂരിന്റെ ബന്ധമാണ് തരൂര്‍-സുനന്ദ ദാമ്പത്യത്തില്‍ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ക്ക് വഴിവെച്ചത്. ഇതിനു തെളിവായി സുനന്ദയുടെ സുഹൃത്തും മാധ്യമപ്രവര്‍ത്തകയുമായ നളിനി സിങ് നല്‍കിയ മൊഴിയും പ്രോസിക്യൂഷന്‍ കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചു.

സുനന്ദ പുഷ്‌കര്‍ നളിനി സിങുമായി ഫോണില്‍ സംസാരിച്ചതിന്റെ വിശദാംശങ്ങളാണ് പോലീസ് കോടതിയില്‍ നല്‍കിയത്. കരഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് സുനന്ദ തന്നെ വിളിച്ചതെന്നും ശശി തരൂരും മെഹര്‍ തരാറുമായുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് തന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നതായും നളിനി വ്യക്തമാക്കുന്നു. എന്നാല്‍ ഞാന്‍ അവളെ ആശ്വസിപ്പിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ, തരൂരിനോടും തരാറിനോടും പകരം ചോദിക്കണമെന്നായിരുന്നു അവളുടെ ആവശ്യം. തരൂരും മെഹര്‍ തരാരും തമ്മില്‍ കൈമാറിയ ചില സന്ദേശങ്ങളും സുനന്ദയ്ക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു. സുനന്ദ വീട്ടിലേക്ക് പോകാന്‍ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. പകരം ലീല ഹോട്ടലിലേക്കാണ് പോയത്. തരൂര്‍-സുനന്ദ ദാമ്പത്യജീവിതം വളരെമോശമായ അവസ്ഥയിലായിരുന്നു- നളിനി സിങ് പോലീസിന് നല്‍കിയ മൊഴിയില്‍ പറയുന്നു.

സുനന്ദയുടെ സുഹൃത്തിന്റെ മൊഴിക്കൊപ്പം ശശി തരൂര്‍ മെഹര്‍ തരാറിന് അയച്ച ഇ-മെയില്‍ സന്ദേശങ്ങളും പ്രോസിക്യൂഷന്‍ കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിച്ചിരുന്നു. ഏറെ പ്രിയപ്പെട്ടവളെന്ന് തരൂര്‍ അഭിസംബോധന ചെയ്തതും പ്രോസിക്യൂഷന്‍ പ്രത്യേകം ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ഇത്തരത്തില്‍ അഭിസംബോധന ചെയ്തതിലൂടെ ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ ആഴം വ്യക്തമാണെന്നാണ് പ്രോസിക്യൂഷന്റെ വാദം. എന്നാല്‍ പ്രോസിക്യൂഷന്‍ വാദങ്ങള്‍ തരൂരിന്റെ അഭിഭാഷകന്‍ നിഷേധിച്ചു.

സുനന്ദയുടെ പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടം റിപ്പോര്‍ട്ടും കഴിഞ്ഞദിവസം കോടതിയില്‍ ഹാജരാക്കി. വിഷാംശം ഉള്ളില്‍ച്ചെന്നാണ് സുനന്ദ പുഷ്‌കറിന്റെ മരണം സംഭവിച്ചതെന്നാണ് പോസ്റ്റുമോര്‍ട്ടത്തിലെ കണ്ടെത്തല്‍. അതേസമയം, അവരുടെ ശരീരത്തില്‍ 15-ഓളം മുറിവേറ്റ പാടുകള്‍ കണ്ടെത്തിയിരുന്നതായും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു. കൈകളിലും കാലിലും കൈമുട്ടിലുമാണ് മുറിവുകള്‍ കണ്ടെത്തിയതെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. കേസില്‍ ഇനി ഓഗസ്റ്റ് 31-നും വാദം തുടരും.

പ്രോസിക്യൂഷന് വേണ്ടി സ്‌പെഷ്യല്‍ പബ്ലിക് പ്രോസിക്യൂട്ടര്‍ അതുല്‍ ശ്രീവാസ്തവയും ശശി തരൂരിന് വേണ്ടി മുതിര്‍ന്ന അഭിഭാഷകന്‍ വികാസ് പഹ്വയും ഹാജരായി. കേസില്‍ പ്രതിചേര്‍ക്കപ്പെട്ട ശശി തരൂര്‍ നിലവില്‍ ജാമ്യത്തിലാണ്.

Content Highlights: sunanda pushkar death; delhi police reveals major findings in court, given statements about shashi tharoor mehr tarar relationship