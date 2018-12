ന്യൂഡല്‍ഹി: ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ സുല്‍ത്താന്‍പൂരിന് ആ പേര് നല്‍കിയത് ഖില്‍ജികളാണെന്നും അത് കുശ്ഭവന്‍പുര്‍ എന്ന് പുനര്‍നാമകരണം ചെയ്യണമെന്നും ബിജെപി എംഎല്‍എ ദേവ്മണി ദ്വിവേദി. അലഹബാദിനും ഫൈസാബാദിനും പുതിയ പേരുകള്‍ നല്‍കിയതിന് പിന്നാലെ ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ വിവിധ നഗരങ്ങളുടെ പേര് മാറ്റണമെന്ന ആവശ്യവുമായി ബിജെപി നേതാക്കള്‍ രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു.

സുല്‍ത്താന്‍പൂര്‍ എന്ന പേര് നഗരത്തിന് ഖില്‍ജി വംശം നല്‍കിയതാണെന്നും യഥാര്‍ഥ പേര് കുശ്ഭവന്‍പുര്‍ എന്നാണെന്നും ദ്വിവേദി പറഞ്ഞു. കുശ്ഭവന്‍പുര്‍ എന്ന പേര് ചരിത്രത്തില്‍ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ദ്വിവേദി അവകാശപ്പെടുന്നു. കാളിദാസന്റെ രഘുവംശ മഹാകാവ്യത്തിലും സുല്‍ത്താന്‍പൂരിന്റെ ഗസറ്റിലും ഇക്കാര്യം വ്യക്തമാക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

ഓഗസ്റ്റില്‍ ഉത്തര്‍പ്രദേശ് നിയമസഭയുടെ പേര് മാറ്റണമെന്ന നിര്‍ദേശവുമായി ദ്വിവേദി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. മുന്‍ ഭരണാധികാരികള്‍ ചരിത്രത്തെ വളച്ചൊടിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും ഇതിനെ ശരിയായ രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനാണ് നഗരങ്ങളുടെ പഴയ പേരുകള്‍ പുനഃസ്ഥാപിക്കുന്നതെന്നും ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ഭരണകക്ഷി കൂടിയായ ബിജെപി അവകാശപ്പെടുന്നു.

