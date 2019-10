ചെന്നൈ: തമിഴ്നാട്ടിലെ തിരുച്ചിറപ്പള്ളിയില്‍ കുഴല്‍കിണറില്‍ വീണ കുഞ്ഞിനെ രക്ഷിക്കാന്‍ രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കായി തുണി സഞ്ചി തയ്ച്ചു കൊടുക്കുന്ന അമ്മയുടെ ചിത്രം നൊമ്പരമാവുന്നു. രണ്ട് വയസ്സുകാരന്‍ സുജിത്തിനെ പുറത്തെടുക്കാന്‍ തുണിസഞ്ചിയുടെ ആവശ്യം വരുമെന്നറിഞ്ഞ് രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കായാണ് അമ്മ തുണി സഞ്ചി തയ്ച്ചു നല്‍കിയത്.

ആ സമയത്ത് സമീപത്തെ തയ്യല്‍കാരെയൊന്നും പെട്ടെന്ന് ലഭിക്കില്ലെന്ന തിരിച്ചറിവിലാണ് കുഞ്ഞിന്റെ അമ്മ കലൈ മേരി തന്നെ തുണി സഞ്ചി തുന്നി രക്ഷാപ്രവര്‍ത്തകര്‍ക്കായി നല്‍കിയത്.

തയ്യല്‍മെഷീനില്‍ കുനിഞ്ഞിരുന്നു സഞ്ചി തയ്ക്കുന്ന കലൈ മേരിയുടെ ചിത്രം ഇന്ത്യന്‍ എക്‌സ്പ്രസ്സാണ് ആദ്യമായി പുറത്തു വിട്ടത്. മകനെ ജീവനോടെ പുറത്തെടുക്കാന്‍ സാധിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയില്‍ രാജ്യം മുഴുവന്‍ ഉറ്റുനോക്കുമ്പോഴും ധൈര്യം കൈവിടാതെ നിലകൊണ്ട ആ അമ്മയുടെ പ്രവൃത്തിയെ ലോകം മുഴുവന്‍ വാഴ്ത്തുകയാണ്.

While, the officials are trying to rescue on one side, Sujiths mother, Kalairani on the request of rescue officials has started striching a cloth bag in which they hope to bring Sujith up after expanding it inside the borewell. #SaveSujith @xpresstn @NewIndianXpress pic.twitter.com/btcu4eGuJq