ന്യൂഡല്‍ഹി: രാജീവ് ഗാന്ധി വധക്കേസില്‍ ജയില്‍ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രതികളെ വിട്ടയ്ക്കാനുള്ള തമിഴ്‌നാട് സര്‍ക്കാരിന്റെ ശുപാര്‍ശ ഗവര്‍ണര്‍ തള്ളിക്കളയുമെന്ന് ബി ജെ പി നേതാവ് സുബ്രഹ്മണ്യന്‍ സ്വാമി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ എ എന്‍ ഐയോടായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രതികരണം.

"സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റേത് ശുപാര്‍ശ മാത്രമാണ്. അത് പാലിക്കാന്‍ ഗവര്‍ണര്‍ ബാധ്യസ്ഥനല്ല. ഗവര്‍ണര്‍ക്കാണ് പരിപൂര്‍ണ വിവേചനാധികാരം. എനിക്കുറപ്പാണ് അദ്ദേഹം രേഖകള്‍ പഠിക്കും. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാണ്ഡിത്യപ്രകാരം, അദ്ദേഹം സര്‍ക്കാരിന്റെ ശുപാര്‍ശ തള്ളിക്കളയും"- സ്വാമി പറഞ്ഞു.

It's a recommendation only,not binding on TN governor.He has the sole discretion.I am sure he'll go through the record. Given his scholarly habit,he'll reject the recommendation: S Swamy on TN cabinet recommendation for release of all 7 convicts in Rajiv Gandhi assassination case pic.twitter.com/aflakUr37p