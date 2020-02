കല്‍ബുര്‍ഗി: 14 വര്‍ഷത്തെ ജയില്‍വാസത്തിന് ശേഷം ജയില്‍പുള്ളി എന്നതിന് പകരം ഡോക്ടര്‍ എന്ന പേര് സ്വന്തമാക്കി സുഭാഷ് പാട്ടീല്‍. 1997ല്‍ പഠനകാലത്തിനിടെ നടന്ന കൊലപാതകമാണ് കര്‍ണാടക കല്‍ബുര്‍ഗിയിലെ അഫ്‌സല്‍പൂര്‍ സ്വദേശി സുഭാഷ് പട്ടേലിനെ ഇരുമ്പഴികള്‍ക്കുള്ളിലാക്കിയത്.

2002ല്‍ എം.ബി.ബി.എസ് മൂന്നാംവര്‍ഷ വിദ്യാര്‍ഥിയായിരിക്കെയാണ് സുഭാഷ് അറസ്റ്റിലാകുന്നത്. 2006ല്‍ കോടതി സുഭാഷിനെ ജീവപര്യന്തം ശിക്ഷയ്ക്ക് വിധിച്ചു.

ജയിലിലും ഒ.പി.വിഭാഗത്തിലാണ് സുഭാഷ് പ്രവര്‍ത്തിച്ചിരുന്നത്. തുടര്‍ന്ന് സുഭാഷിന്റെ നല്ല പെരുമാറ്റം മുന്‍നിര്‍ത്തി 2016ല്‍ സ്വാതന്ത്രദിനത്തോടനുബന്ധിച്ച് ജയില്‍ മോചിതനാക്കി.

ജയലില്‍ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങിയ സുഭാഷ് പാതിവഴിയില്‍ നിന്നുപോയ ഡോക്ടര്‍ എന്ന സ്വപ്‌നത്തിന് ചിറകുമുളയ്പ്പികാന്‍ തീരുമാനിച്ചു. 2019-ല്‍ എം.ബി.ബി.എസും 2020 ഫെബ്രുവരിയോടെ ഇന്റേണ്‍ഷിപ്പും പൂര്‍ത്തിയാക്കി സുഭാഷ്, ഡോക്ടര്‍ സുഭാഷ് എന്ന് സ്വപ്‌നം സാക്ഷാത്കരിച്ചിരിക്കുകയാണ്.

