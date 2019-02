കൊല്‍ക്കത്ത: രാജ്യത്ത് കൂടുതല്‍ തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടേണ്ടതിന്റൈ ആവശ്യകതയെ കുറിച്ചുള്ള കോളേജ് വിദ്യാര്‍ഥിയുടെ ഫെയ്‌സ്ബുക്ക് കുറിപ്പ് വൈറലാകുന്നു. പശ്ചിമബംഗാള്‍ സ്വദേശിയായ ഷൗവിക് ദത്തയുടേതാണ് കുറിപ്പ്. ഉന്നതവിദ്യാഭ്യാസമുള്ളയാള്‍ ഭക്ഷണവിതരണ കമ്പനിയുടെ ഡെലിവെറി ബോയി ആയി തന്റെ വീട്ടിലെത്തിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ഷൗവിക് ഈ കുറിപ്പ് എഴുതിയത്. സൊമാറ്റോയില്‍നിന്ന് ഭക്ഷണം ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്തതില്‍ ഒരുപക്ഷെ ആദ്യമായി പശ്ചാത്താപം തോന്നുന്നുവെന്നാണ് ഷൗവിക് കുറിപ്പ് ആരംഭിക്കുന്നത്.

സംഭവം ഇങ്ങനെ: ഓണ്‍ലൈന്‍ ഭക്ഷണവിതരണ കമ്പനിയായ സൊമാറ്റോയില്‍നിന്ന് ഷൗവിക് കഴിഞ്ഞദിവസം ഭക്ഷണം ഓര്‍ഡര്‍ ചെയ്തിരുന്നു. മേരാജ് എന്നയാളാണ് ഷൗവിക്കിന്റെ വീട്ടില്‍ ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യാന്‍ എത്തിയത്. എന്നാല്‍ മേരാജിന്റെ വിദ്യാഭ്യാസയോഗ്യതയെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം ഷൗവിക്കിനെ അമ്പരപ്പിക്കുന്നതായിരുന്നു. കൊമേഴ്‌സില്‍ ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരിയെന്നായിരുന്നു മേരാജിനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരണം. ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്തതിനു ശേഷം, കൈകൂപ്പിക്കൊണ്ട് വിറയാര്‍ന്ന ശബ്ദത്തില്‍ മേരാജ് ഗുഡ് റേറ്റിങ് ആവശ്യപ്പെട്ട നിമിഷം തന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഏറ്റവും ലജ്ജ തോന്നിയ നിമിഷമായിരുന്നെന്നും ഷൗവിക് പറയുന്നു.

മേരാജും താനും തമ്മില്‍ വളരെ ചെറിയൊരു സംഭാഷണം നടന്നെന്നും കൊല്‍ക്കത്ത സര്‍വകലാശാലയില്‍നിന്ന് എം കോം പാസായ മേരാജ്, പി ജി ഡി എമ്മും നേടിയിട്ടുണ്ടെന്ന് ഷൗവിക്ക് കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു.

നമ്മളെന്താണ് ഈ രാജ്യത്തോട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? നാമെന്താണ് ഈ സംസ്ഥാനത്തോട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്? ഇവിടെ, ബിരുദാനന്തര ബിരുദധാരി സാധാരണക്കാരനായ ബിരുദവിദ്യാര്‍ഥിക്കു ഭക്ഷണം വിതരണം ചെയ്യുന്നു. എന്തു സന്ദേശമാണ് ഇത് നല്‍കുന്നത്.

ഈ രാജ്യത്ത് മാറ്റം ആവശ്യമുണ്ട്.

ഈ സംസ്ഥാനത്തിന് മാറ്റം ആവശ്യമുണ്ട്.

തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട്, ദുഷ്‌കരമായ സമയത്താണ് നാം ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.

ഈ രാജ്യത്തിന് മാറ്റം ആവശ്യമുണ്ട്- എന്നാണ് ഷൗവിക്ക് കുറിപ്പ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.

content highlights: students facebook post become viral after m com graduate delivers food to him