ജയ്‌സാല്‍മീര്‍: കോവിഡ് 19 വ്യാപനത്തെ തുടര്‍ന്ന് ഇറാനില്‍നിന്ന് നാട്ടിലെത്തിച്ച വിദ്യാര്‍ഥികളോട് സ്വന്തം നഗരത്തിലേക്ക് മടങ്ങാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങള്‍ സ്വയം സജ്ജമാക്കാന്‍ കേന്ദ്രം ആവശ്യപ്പെട്ടതായി ആരോപണം. കോവിഡ് 19 റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്ത ഇറാനില്‍ നിന്ന് 40 ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പാണ് വിദ്യാര്‍ഥികളും തീര്‍ഥാടകരും ഉള്‍പ്പടെയുള്ള സംഘത്തെ രാജസ്ഥാനിലെ ജയ്‌സാല്‍മീറില്‍ എത്തിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് ഇവരെ ക്വാറന്റൈനില്‍ പ്രവേശിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു.

എന്നാല്‍ നിരീക്ഷണ കാലയളവ് പൂര്‍ത്തിയാക്കിയ തന്നോട് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാന്‍ സ്വയം ക്രമീകരണങ്ങള്‍ സജ്ജമാക്കാന്‍ അധികൃതര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി ബിരുദാനന്തര ബിരുദ വിദ്യാര്‍ഥിയായ മിന്‍ഹാജ് ആലം പറയുന്നു. ടെഹ്റാനിലെ അല്ലാഹ് തബതബായ് സര്‍വകലാശാല വിദ്യാര്‍ഥിയാണ് മിന്‍ഹാജ്. ജയ്‌സാല്‍മീറില്‍ നിന്ന് 2000 കിലോമീറ്റര്‍ അകലെയുള്ള പശ്ചിമ ബംഗാളിലെ ഉത്തര്‍ ദിനാജ്പൂര്‍ ജില്ലയിലാണ് മിന്‍ഹാജിന്റെ വീട്. വീട്ടിലെത്തിക്കുന്നതിനായി സ്വകാര്യ കാബ് സേവനം നടത്തുന്നവര്‍ 60,000 രൂപ ആവശ്യപ്പെട്ടതായി മിന്‍ഹാജ് പറയുന്നു.

കശ്മീര്‍, ലഡാക്ക് എന്നിവടങ്ങളില്‍ നിന്നുള്ള തീര്‍ഥാടകരും വിദ്യാര്‍ഥികളും ഉള്‍പ്പടെയുളളവരാണ് ഇറാനില്‍ നിന്ന് ജയ്‌സാല്‍മീറിലെ ക്യാമ്പിലെത്തിയത്. 'എനിക്കൊപ്പമുണ്ടായിരുന്ന കശ്മീരില്‍ നിന്നുളള തീര്‍ഥാടകരെയും വിദ്യാര്‍ഥികളെയും തിരികെ വീട്ടിലെത്തിച്ചു. എന്നാല്‍ എന്നോട് തനിയെ പോകാനുള്ള ക്രമീകരണങ്ങളൊരുക്കാനാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ വേര്‍തിരിവ്? സ്‌കോളര്‍ഷിപ്പ് നേടിയാണ് ഞാന്‍ ഇറാനില്‍ പഠിക്കാനായി പോയത്. എന്റെ വീട്ടിലെ സാമ്പത്തിക സ്ഥിതി അനുസരിച്ച് 60,000 രൂപ എനിക്ക് താങ്ങാനാവില്ല. സര്‍ക്കാര്‍ എന്തെങ്കിലും സംവിധാനം ഒരുക്കുമെന്നാണ് എന്റെ പ്രതീക്ഷ.' മിന്‍ഹാജ് പറയുന്നു.

മിന്‍ഹാജ് മാര്‍ച്ച് 15 മുതല്‍ നാല് കോവിഡ് -19 ടെസ്റ്റുകള്‍ക്ക് വിധേയനായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ പരിശോധനാ ഫലവും നെഗറ്റീവാണ്. ക്വാറന്റൈന്‍ കേന്ദ്രം കരസേനയുടെ മേല്‍നോട്ടത്തിലാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നതെങ്കിലും ഇവിടെയുള്ളവരുടെ മടക്കം സംബന്ധിച്ച തീരുമാനം ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയമാണ് കൈക്കൊള്ളുന്നതെന്ന് പ്രതിരോധ വക്താവ് കേണല്‍ സോംബിത് ഘോഷ് പറഞ്ഞു.

ഇറാനില്‍ നിന്ന് ജയ്‌സാല്‍മീറില്‍ ക്വാറന്റൈന്‍ കേന്ദ്രത്തിലെത്തിച്ചവരില്‍ 457 പേരെ കഴിഞ്ഞ മൂന്നു ദിവസങ്ങളില്‍ മൂന്നു ബാച്ചുകളിലായി ശ്രീനഗറിലേക്കും ലഡാക്കിലും നാട്ടിലേക്കും അയച്ചതായി രാജസ്ഥാന്‍ അഡീഷണല്‍ ചീഫ് സെക്രട്ടറി രോഹിത് കുമാര്‍ സിങ് അറിയിച്ചു.

മിന്‍ഹാജിനെ മടക്കിയെത്തിക്കുന്നതിന് വേണ്ട സജ്ജീകരണങ്ങള്‍ തയ്യാറാക്കുമെന്ന് മിന്‍ഹാജിന്റെ കുടുംബത്തെ അധികൃതര്‍ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. വെള്ളിയാഴ്ച വൈകീട്ടാണ് മന്‍ഹാജിന്റെ കുടുംബത്തെ അധികൃതര്‍ ഫോണ്‍ മുഖാന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടത്.' മിന്‍ഹാജിനെ ഇറാനിലേക്കോ ശ്രീനഗറിലേക്കോ മടക്കി അയയ്ക്കുന്നതാണ് കൂടുതല്‍ എളുപ്പമെന്ന് അവര്‍ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു.' മിന്‍ഹാജിന്റെ സഹോദരന്‍ മിറാജ് പറയുന്നു.

ബീഹാറിലെ മുസാഫര്‍പൂര്‍ ജില്ലയിലുള്ള തന്റെ കുടുംബത്തിനും ക്വാറന്റൈന്‍ കേന്ദ്രത്തില്‍ നിന്ന് സമാനമായ കോള്‍ ലഭിച്ചതായി മിന്‍ഹാജിനൊപ്പം മടങ്ങിയെത്തിയ മറ്റൊരു വിദ്യാര്‍ത്ഥി മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞു. നിരീക്ഷണകാലയളവ് പൂര്‍ത്തായാക്കിയവരെ തിരികെ കൊണ്ടുവരുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ഇതുസംബന്ധിച്ച യാതൊരു വിവരവും തനിക്കില്ലെന്നാണ് ആഭ്യന്തര മന്ത്രാലയം വക്താവ് വസുധ ഗുപ്ത പറഞ്ഞത്.

Content Highlights: Student has been asked to make their own arrangements to return to their respective hometowns