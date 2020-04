രാജ്യം ലോക്ക്ഡൗണിലാണെങ്കിലും നയതന്ത്രപ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ലോക്ക് ആയിരിക്കരുതെന്നാണ് ഇന്ത്യയുടെ നിലപാട്. നേരിട്ടുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചകള്‍ക്കും ചര്‍ച്ചകള്‍ക്കും അവസരമില്ലെങ്കിലും ഫോണിലൂടേയും വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിങ്ങിലൂടേയും ലോകരാജ്യങ്ങളുമായുള്ള നയതന്ത്രബന്ധം ഊട്ടിയുറപ്പിക്കുകയാണ് ഇന്ത്യ.

കോവിഡ് ആണെങ്കിലും ലോക്ക്ഡൗണ്‍ ആണെങ്കിലും നയതന്ത്രബന്ധങ്ങള്‍ക്ക് ഇത് ബാധകമല്ല, നേരിട്ട് കാണുന്നതിനും ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നതിനു പകരം എല്ലാം വിര്‍ച്വല്‍ സംവിധാനത്തിലേക്ക് മാറിയിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോള്‍.

കോവിഡ് വ്യാപനത്തിന്റെ തുടക്കത്തില്‍ പ്രധാനമന്ത്രി മോദി തന്നെയാണ് ഈ വിര്‍ച്വല്‍ നയന്ത്രത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്. ലോകരാജ്യങ്ങളുമായുള്ള ഇന്ത്യയുടെ നയതന്ത്ര ഇടപെടലുകള്‍ വര്‍ധിപ്പിക്കുന്നതിനായി നിരന്തരം ഫോണിലൂടേയും വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിങ്ങിലൂടേയും കൂടിച്ചേരലുകളും നടത്തിത്തുടങ്ങി. മാര്‍ച്ച് 30 മുതല്‍ ഏപ്രില്‍ 30 വരെ, ഒരു മാസത്തിനുള്ളില്‍ 30 രാഷ്ട്രങ്ങളുടെ നേതാവുമായാണ് പ്രധാനമന്ത്രി മോദി സംവദിച്ചത്. ഇന്ത്യയുമായി അത്ര നല്ല ബന്ധം കാത്തുസൂക്ഷിക്കാത്ത രാജ്യങ്ങളുമായിപ്പോലും കോവിഡ് കാലത്ത് മോദിയും വിദേശകാര്യമന്ത്രി ജയസശങ്കറും ബന്ധപ്പെട്ടു.

ഇന്ത്യ എണ്‍പത്തഞ്ചോളം രാജ്യങ്ങള്‍ക്ക് മെഡിക്കല്‍ സഹായം നല്‍കുന്നുണ്ടെന്ന് ജി20 രാജ്യങ്ങളുടെ കൂടിക്കാഴ്ചയില്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ കോവിഡ് പ്രതിരോധപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ഭാഗമായി റഷ്യ, ബ്രസീല്‍, യുഎസ്, സൗദി, ഒമാന്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലെ നയതന്ത്രപ്രതിധികളുമായി ഒരേ ദിവസം സംവദിച്ച അവസരങ്ങളും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്.

ശക്തമായ സൗഹൃദങ്ങള്‍ വിര്‍ച്വലായും മുന്നേറുമെന്ന് അഞ്ച് രാജ്യങ്ങളുമായുള്ള കൂടിക്കാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹം ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. വിര്‍ച്വല്‍ ഡിപ്ലോമസി എന്നാണ് കോവിഡ് കാലത്ത് നടക്കുന്ന ഈ നയതന്ത്രപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ വിദേശകാര്യമന്ത്രി എസ് ജയശങ്കര്‍ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.

കോവിഡ് പ്രതിരോധപ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ വിശകലനം, വിദേശരാജ്യങ്ങളിലെ കോവിഡ് വ്യാപനം ഇന്ത്യയിലേല്‍പ്പിക്കുന്ന ആഘാതം, തുടര്‍പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എന്നിവ ചര്‍ച്ച ചെയ്യാനായി ഇന്ത്യന്‍ വിദേശകാര്യ മന്ത്രി എസ് ജയശങ്കര്‍ വിദേശത്തുള്ള ഇന്ത്യന്‍ നയതന്ത്രപ്രതിനിധികളുമായി വീഡിയോ കോണ്‍ഫറന്‍സിങ് വഴി ചര്‍ച്ച നടത്തിയിരുന്നു. വിദേശത്തുള്ള ഇന്ത്യന്‍ നയതന്ത്രജ്ഞരുമായുള്ള കേന്ദ്രമന്ത്രിയുടെ രണ്ടാംവട്ട കൂടിക്കാഴ്ചയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടന്നത്. വിദേശത്ത് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ഇന്ത്യാക്കാരെ തിരിച്ചെത്തിക്കാനുള്ള പദ്ധതിക്ക് രൂപം നല്‍കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചര്‍ച്ചയായിരുന്നു ഇത്.

ഏഷ്യ പസഫിക് മേഖലയിലെ പ്രതിനിധികളുമായാണ് ചര്‍ച്ച ആരംഭിച്ചത്. തുടര്‍ ദിവസങ്ങളില്‍ സൗത്ത് ഈസ്റ്റ് ഏഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍, പിന്നീട് സൗത്ത് ഏഷ്യന്‍ രാജ്യങ്ങളിലെ ഇന്ത്യന്‍ പ്രതിനിധികള്‍ എന്നിവരുമായി ചര്‍ച്ചകള്‍ നടക്കും. ഡല്‍ഹിയിലുള്ള വിദേശരാജ്യങ്ങളുടെ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധികളുമായി വിദേശകാര്യമന്ത്രാലയത്തിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ നിരന്തരം ആശയവിനിമയം നടക്കുന്നുണ്ട്. ഇന്ത്യയുടെ കോവിഡ് പ്രതിരോധ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെപ്പറ്റി വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ടാണ് ഓരോ കൂടിക്കാഴ്ചയും നടക്കുന്നത്.

നാല് മാസത്തിനുള്ളില്‍ 2,25,000 ആളുകളുടെ മരണത്തിനിടയാക്കുകയും 30 ലക്ഷത്തിലധികം ആളുകളെ ബാധിച്ച് രാജ്യങ്ങളെ സമ്പൂര്‍ണ ലോക്ക്ഡൗണിലേക്ക് മാറ്റുകയും ചെയ്ത മഹാമാരിയുമായി ലോകരാഷ്ട്രങ്ങള്‍ എങ്ങനെ പോരാടുന്നുവെന്ന് ഓരോ നയതന്ത്രപ്രതിനിധികളുമായും ഇന്ത്യ വിശകലനം ചെയ്യുന്നു.

നയതന്ത്രകാര്യങ്ങള്‍ മരവിച്ചു പോവില്ലെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള നടപടികള്‍ സ്വീകരിച്ചതെന്ന് സര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങള്‍ വിശദീകരിക്കുന്നു.

Content Highlights: Struck by Covid-19, India pushes pedal to the metal on virtual diplomacy