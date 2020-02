പുതുച്ചേരി: ഫീസ് വര്‍ധനയ്‌ക്കെതിരെ സമരം ചെയ്യുന്ന പോണ്ടിച്ചേരി സര്‍വകലാശാല വിദ്യാര്‍ഥികളെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കി. ബിരുദ ദാനചടങ്ങില്‍ പങ്കെടുക്കുന്നതിനായി ഉപരാഷ്ട്രപതി വെങ്കയ്യ നായിഡു സര്‍വകലാശാലയില്‍ എത്തുന്നുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ സന്ദര്‍ശനത്തോടനുബന്ധിച്ചാണ് സമരം ചെയ്യുന്ന വിദ്യാര്‍ഥികളെ അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്കില്‍ നിന്ന് നീക്കിയത്. ഇവരെ ബലം പ്രയോഗിച്ച് പോലീസ് വാഹനത്തില്‍ കയറ്റുന്നതിന്റെ ദൃശ്യങ്ങള്‍ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്.

സുരക്ഷാ പ്രശ്‌നങ്ങളുള്ളതിനാല്‍ ഉപരാഷ്ട്രപതിയുടെ സന്ദര്‍ശനത്തോടനുബന്ധിച്ച് അഡ്മിനിസ്‌ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്കിന് മുന്നില്‍ നിന്ന് മാറണമെന്ന് സര്‍വകലാശാല ഡെപ്യൂട്ടി രജിസ്ട്രാര്‍ വിദ്യാര്‍ഥികളോട് അഭ്യര്‍ഥിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ ഈ അഭ്യര്‍ഥന സമരക്കാര്‍ തള്ളിക്കളഞ്ഞതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് അധികൃതര്‍ പോലീസ് സഹായം അഭ്യര്‍ഥിച്ചത്. തുടര്‍ന്ന് ദ്രുതകര്‍മസേനയുടെ സഹായത്തോടെ ഇവരെ പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് ക്യാമ്പസിന് പുറത്തേക്ക് മാറ്റി.

#WATCH Puducherry: Students of the Pondicherry University protesting against the fee hike were forcefully evicted by Police from the main entrance of the university. pic.twitter.com/ZBQPIoMoZK