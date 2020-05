മുംബൈ: റെഡ്‌സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്‍ നിലവിലെ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ അവസാനിക്കുന്ന മെയ് 3 ന് ശേഷവും കര്‍ശന നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ തുടരുമെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ദവ് താക്ക്‌റെ. നിലവിലെ റെഡ്‌സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള മുംബൈ, പൂണെ, നാഗ്പുര്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ വ്യക്തമാക്കി.

നിലവിലെ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ മെയ് 3 ന് അവസാനിച്ചാലും റെഡ്‌സോണുകളായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളില്‍ കര്‍ശനമായ നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ തുടരും. റെഡ്‌സോണുകള്‍ തുറന്ന് കൊടുക്കുന്നില്ല. മുംബൈ, പൂണെ, നാഗ്പുര്‍ എന്നിവിടങ്ങളില്‍ കൊറോണ വൈറസ് ബാധിതരുടെ എണ്ണം വര്‍ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിലവിലെ സാഹചര്യത്തില്‍ ദേശീയ ലോക്ക്ഡൗണ്‍ മെയ് 3ന് അവസാനിച്ചാലും ഈ പ്രദേശങ്ങള്‍ തുറന്നുകൊടുക്കില്ല.- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സര്‍ക്കാരിന്റെ പ്രഥമ പരിഗണന ജീവന്‍ രക്ഷിക്കുന്നതിനാണ്. മെയ് 3 ന്‌ശേഷം ചില പ്രത്യേക സ്ഥലങ്ങളില്‍ ഇളവുകള്‍ ഉണ്ടാകും. എന്നിരുന്നാലും കര്‍ശന നിരീക്ഷണം തുടരും. ജനങ്ങള്‍ കോവിഡ് 19 വ്യാപനത്തില്‍ ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. കൃത്യസമയത്ത് ചികിത്സ ആരംഭിക്കുകയാണ് വേണ്ടത്. ദിവസങ്ങള്‍ മാത്രം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് മുതല്‍ 83 വയസുള്ളവര്‍ വരെ രോഗമുക്തി നേടി വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ മടങ്ങി. വെന്റുലേറ്ററിലുണ്ടായിരുന്നവരും രോഗം ഭേദമായി തിരികെ വരുകയാണ്.- താക്കറെ പറഞ്ഞു.

Content Highlights: strict restrictions will continue in red zonews after national lock down in Maharshtra