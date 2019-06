ന്യൂഡല്‍ഹി: പോലീസ് ജീപ്പുമായി കൂട്ടിയിടിച്ച ടെംപോവാനിന്റെ ഡ്രൈവറെ തല്ലിച്ചതയ്ക്കുകയും തെരുവിലൂടെ വലിച്ചിഴക്കുകയും ചെയ്ത ഡല്‍ഹി പോലീസിന് രൂക്ഷ വിമര്‍ശനം. വാഹനങ്ങള്‍ കൂട്ടി മുട്ടിയതിനെ തുടര്‍ന്ന് ഡ്രൈവറെ ശകാരിക്കാനെത്തിയ പോലീസിന് നേരെ ഇയാള്‍ വാളോങ്ങിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് പോലീസുകാര്‍ ഇയാളെ നിര്‍ദാക്ഷിണ്യം തല്ലിയത്. മുഖര്‍ജി നഗറിലാണ് സംഭവം.

സഹപ്രവര്‍ത്തകന്റെ കാല്‍പാദത്തിലൂടെ ടെംപോവാന്‍ കയറിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് പോലീസുകാര്‍ വാനിന്റെ അടുത്തെത്തിയത്. പോലീസ് അടുത്തെത്തിയ ഉടനെ തന്നെ ഡ്രൈവര്‍ വാഹനത്തിനുള്ളില്‍ നിന്ന് വാളെടുക്കുന്നതും പോലീസുകാരെ ഓടിക്കുന്നതും വഴിയാത്രക്കാരന്‍ ഫോണില്‍ പകര്‍ത്തിയ വീഡിയോയിലുണ്ട്. തുടര്‍ന്നാണ് പോലീസ് സംഘം ഇയാളെ ലാത്തിയുപയോഗിച്ച് തല്ലുന്നതും വലിച്ചിഴച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നതും. ഡ്രൈവറുടെ മകനേയും പോലീസുകാര്‍ ഉപദ്രവിക്കുന്നത് ദൃശ്യങ്ങളിലുണ്ട്.

ഡ്രൈവറുടെ ആക്രമണത്തില്‍ രണ്ട് പോലീസുകാര്‍ക്ക് പരിക്കേറ്റതായി പോലീസ് അവകാശപ്പെട്ടു. എന്നാല്‍ പോലീസുകാരാണ് ആദ്യം ആക്രമിച്ചതെന്ന് ഇയാള്‍ ആരോപിച്ചു. സംഭവത്തിന്റെ വീഡിയോ പ്രചരിച്ചതിനെ തുടര്‍ന്ന് അസിസ്റ്റന്റ് സബ് ഇന്‍സ്‌പെക്ടര്‍മാരായ സഞ്ജയ് മാലിക്, ദേവേന്ദ്ര, കോണ്‍സ്റ്റബിളായ പുഷ്‌പേന്ദ്ര എന്നിവരെ സസ്‌പെന്‍ഡ് ചെയ്തതായി എഎന്‍ഐ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

പോലീസിനെതിരെ മുഖ്യമന്ത്രി അരവിന്ദ് കെജ്‌രിവാളും രംഗത്തെത്തിയിട്ടുണ്ട്. പോലീസ് നടപടി ഒരു തരത്തിലും നീതീകരിക്കാനാവാത്തതാണെന്ന് കെജ്‌രിവാള്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. സംഭവത്തെ കുറിച്ച് നിശ്പക്ഷമായ അന്വേഷണം നടത്തണമെന്നും കെജ്‌രിവാള്‍ പറഞ്ഞു. സമൂഹത്തിന്റെ സംരക്ഷകര്‍ തന്നെ അക്രമകാരികളാവുന്നത് അനുവദിക്കാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

Delhi Police brutality in Mukherjee Nagar is highly condemnanble and unjustified.

I demand an impartial probe into the whole incident & strict action against the guilty.

Protectors of citizens can't be allowed to turn into uncontrolled violent mobsters.