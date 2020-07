ന്യൂഡല്‍ഹി: ബ്രഹ്മപുത്ര നദിക്കടിയിലൂടെ ടണൽ റോഡ് നിര്‍മിക്കാന്‍ കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ തത്വത്തില്‍ അനുമതി നല്‍കി. ആദ്യമായാണ് ഇന്ത്യ ഒരു നദിക്കടിയിലൂടെ തുരങ്കം നിര്‍മിക്കുന്നത്. അസമിലെ ഗൊഹ്പുര്‍ നുമലിഗഡ് പട്ടണങ്ങളെ തമ്മില്‍ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നതാണ് നിര്‍ദിഷ്ട നാലുവരി തുരങ്കം.

ചൈനീസ് അതിര്‍ത്തിയോട് ചേര്‍ന്നുള്ള തുരങ്കം ജിയാങ്‌സു പ്രവിശ്യയില്‍ തൈഹു കായലിനടിയില്‍ ചൈന നിര്‍മിച്ച തുരങ്കത്തേക്കാള്‍ നീളമേറിയതാണ്. അസം-അരുണാചല്‍ പ്രദേശ് എന്നിവയെ തമ്മില്‍ വര്‍ഷം മുഴുവന്‍ ബന്ധിപ്പിക്കാന്‍ കഴിയുന്ന ഈ തുരങ്കം തന്ത്രപ്രധാന്യമുള്ളതാണ്. സൈനിക സാമഗ്രികള്‍, യുദ്ധോപകരണങ്ങള്‍ മുതലയാലവ എത്തിക്കുന്നതിന് ഇത് വളരെയധികം പ്രയോജനപ്പെടും.

14.85 കിലോമീറ്റര്‍ നീളമുളള തുരങ്ക നിര്‍മാണം ഡിസംബറില്‍ ആരംഭിക്കുമെന്ന് നാഷണല്‍ ഹൈവേസ് ആന്‍ഡ് ഇന്‍ഫ്രാസ്ട്രക്ചര്‍ ഡവലപ്‌മെന്റ് കോര്‍പ്പറേഷന്‍ ലിമിറ്റഡിലെ ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ അറിയിച്ചു. മൂന്നുഘട്ടങ്ങളായിട്ടായിരിക്കും നിര്‍മാണം. തുരങ്കത്തിനുള്ളില്‍ വെള്ളം കയറാതിരിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി വിവിധ സുരക്ഷാക്രമീകരണങ്ങള്‍ രൂപകല്പനയില്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

വെന്റിലേഷന്‍ സംവിധാനം, അഗ്നിശമന സേവന സംവിധാനം, ഫുട്പാത്ത്, ഡ്രെയിനേജ് സംവിധാനം, എമര്‍ജന്‍സി എക്‌സിറ്റ് എന്നിവ തുരങ്കത്തിനുളളില്‍ ഉണ്ടായിരിക്കും.

ഇംഗ്ലീഷ് ചാനലിലേതിന് സമാനമായി ബ്രഹ്മപുത്ര നദിക്കടിയിലൂടെ ഒരു തുരങ്കം നിര്‍മിക്കണമെന്ന് സൈന്യം സര്‍ക്കാരിനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു. ശത്രുസൈന്യം പാലങ്ങള്‍ ലക്ഷ്യമിട്ടേക്കാമെന്ന് കാരണം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് ഇത്തരമൊരു നിര്‍ദേശം അവര്‍ മുന്നോട്ടുവെച്ചത്. ഇന്ത്യ-ചൈന അതിര്‍ത്തി സംഘര്‍ഷത്തിന് പിറകേയാണ് ഇത്തരമൊരു സുപ്രധാന തീരുമാനം സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

Content Highlights: Strategic tunnel under the Brahmaputra, Centre gives in-principle approval for construction