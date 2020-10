ന്യൂഡല്‍ഹി: ജെ.ഡി.യുവിന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രചാരണ സമ്മേളനത്തില്‍ ആര്‍.ജെ.ഡി നേതാവ് ലാലു പ്രസാദ് യാദവിന് സിന്ദാബാദ് വിളിച്ചവരോട് ക്ഷുഭിതനായി മുഖ്യമന്ത്രി നിതീഷ് കുമാര്‍. അടുത്തിടെ ആര്‍.ജെ.ഡി വിട്ടെത്തിയ ലാലുവിന്റെ അടുത്ത അനുയായി കൂടിയായ ചന്ദ്രിക റായുടെ മണ്ഡലത്തില്‍ ബുധനാഴ്ച നടന്ന പ്രചാരണ പരിപാടിക്കിടെയാണ് ഒരുകൂട്ടം അണികള്‍ ലാലുവിന് ജയ് വിളിയുമായെത്തിയത്.

പ്രസംഗത്തിനിടെ സദസില്‍ നിന്നുയര്‍ന്ന ജയ് വിളി കേട്ട് അമ്പരന്ന നിതീഷ് കുമാര്‍ അണികളോട് വേദിയില്‍നിന്ന് തന്നെ ക്ഷുഭിതനായി. ഇതിന്റെ വീഡിയോയും സോഷ്യല്‍ മീഡിയകളില്‍ വ്യാപകമായി പ്രചരിക്കുകയാണ്.

'നിങ്ങളെന്താണ്‌ പറയുന്നത്? ആ മണ്ടത്തരം വിളിച്ചുകൂവുന്നവര്‍ ഒന്ന് കൈ പൊക്കു. ഇവിടെ ആര്‍പ്പുവിളി വേണ്ട. നിങ്ങള്‍ എനിക്ക് വേട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കില്‍ വേണ്ട, എന്നാല്‍ ആര്‍ക്കുവേണ്ടിയാണോ നിങ്ങള്‍ ഇവിടെയെത്തിയത്, അയാള്‍ക്കുള്ള വോട്ടുകള്‍ ഇല്ലാതാക്കരുത്'- നിതീഷ് കുമാര്‍ ലാലുവിന് ജയ് വിളി മുഴക്കിയവരോട് പറഞ്ഞു. സദസ്സിന്റെ നിശബ്ദത നിതീഷ് കുമാറിനെ അല്‍പം ശാന്തനാക്കിയതോടെ അദ്ദേഹം പ്രസംഗം തുടര്‍ന്നു.

Nitish Kumar gets upset with Lalu Zindabad slogans during his rally 🙃😂pic.twitter.com/wGrjhnZTpF