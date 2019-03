ന്യൂഡല്‍ഹി: പുല്‍വാമ ഭീകരാക്രമണവും ബാലാകോട്ട് ആക്രമണവും വിങ് കമാന്‍ഡര്‍ അഭിനന്ദന്‍ വര്‍ത്തമനേയും ഉപയോഗിച്ച് വോട്ടര്‍മാരെ സ്വാധീനിക്കാനുള്ള രാഷ്ട്രീയ പാര്‍ട്ടികളുടെ നീക്കങ്ങള്‍ക്കെതിരെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷന്‍ ഇടപെടണമെന്ന്‌ നാവികസേനാ മുന്‍ മേധാവി എല്‍.രാംദാസ്. മുഖ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിഷണര്‍ സുനില്‍ അറോറയ്‌ക്കെഴുതിയ തുറന്ന കത്തിലാണ് രാംദാസ് ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത്‌.

ചില രാഷ്ട്രീയപാര്‍ട്ടികള്‍ സൈന്യത്തിന്റെ ചിത്രവും യൂണിഫോമും അടക്കം അവരുടെ റാലികളിലും മാധ്യമങ്ങളിലും മറ്റ് പൊതു ഇടങ്ങളിലും ദുരപയോഗപ്പെടുത്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു ഇന്ത്യന്‍ പൗരനും അഭിമാനമുള്ള ഇന്ത്യന്‍ സൈനികാംഗമായിരുന്നതിനാലും ഇത് തന്നെ നിരാശനാക്കുകയാണ്.

ഇനി തിരഞ്ഞെടുപ്പിനായി കുറച്ച് ആഴ്ചകള്‍ മാത്രമാണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടുത്തിടെ നടന്ന ഈ സംഭവങ്ങളെ മുന്‍നിര്‍ത്തി യുദ്ധതത്പരത വളര്‍ത്തുന്ന സന്ദേശങ്ങള്‍ നല്‍കുകയും രാഷട്രീയ താത്പര്യത്തോടെ വോട്ടര്‍മാരെ സ്വാധീനിക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്നത് തടയണം- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇത് രാജ്യത്തെ സൈനികവിഭാഗങ്ങളുടെ വിലയിടിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെടുന്നു.

തന്നെപ്പോലെ രാജ്യത്തെ വിരമിച്ച പല സൈനികര്‍ക്കും ഇത്തരം പ്രവർത്തികളിൽ കടുത്ത പ്രതിഷേധമുണ്ട്‌. അതുകൊണ്ട് തന്നെ സൈന്യത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങളോ സൈന്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട യാതൊരു വിവരങ്ങളും തെര‍ഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ദുരപയോഗം ചെയ്യരുതെന്ന കർശന നിർദേശം നൽകണമെന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു.

