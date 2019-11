ന്യൂഡല്‍ഹി: ഹിന്ദുക്കള്‍ ജന്മദിനാഘോഷത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേക്ക് മുറിക്കരുതെന്നും മെഴുകുതിരികള്‍ കത്തിക്കരുതെന്നും കേന്ദ്രമന്ത്രി ഗിരിരാജ് സിങ്. സനാതന മൂല്യങ്ങള്‍ കുട്ടികളില്‍ വളര്‍ത്താന്‍ രാമായണം, ഭഗവദ് ഗീത, ഹനുമാന്‍ ചാലിസ എന്നിവ പഠിപ്പിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ ചെയ്യുമെന്ന് കാളിമാതാവിന്റെ നാമത്തില്‍ സത്യം ചെയ്യണമെന്നും മന്ത്രി ആവശ്യപ്പെട്ടു.

സനാതന ധര്‍മത്തെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ എല്ലാവരും മുന്നോട്ടുവരണം. ജന്മദിനം ആഘോഷിക്കുന്നവര്‍ ഇനിമുതല്‍ കേക്ക് മുറിക്കുകയോ മെഴുക് തിരികള്‍ കത്തിക്കുകയോ ചെയ്യില്ലെന്ന് പ്രതിജ്ഞയെടുക്കണം. എന്നാല്‍ ക്ഷേത്രത്തില്‍ പോയി ഭഗവാന്‍ ശിവനെയും കാളി മാതാവിനെയും പ്രാര്‍ഥിക്കണം. ആളുകള്‍ക്ക് മധുരം വിതരണം ചെയ്യണം. നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കണം. ഗിരിരാജ് സിങ് പറഞ്ഞു. മെഴുക് തിരികള്‍ക്ക് പകരം മണ്‍ചെരാതുകളാണ് കത്തിക്കേണ്ടതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ക്രിസ്ത്യന്‍ മിഷണറികള്‍ നടത്തുന്ന സ്‌കൂളുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന കുട്ടികള്‍ ക്രിസ്തീയ ജീവിത രീതികള്‍ പഠിക്കുന്നു. ഇത് ഹിന്ദുജീവിത രീതിയില്‍ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്നും ഗിരിരാജ് സിങ് പറഞ്ഞു.

മറ്റ് മതങ്ങളില്‍ ആളുകള്‍ ഞായറാഴ്ചകളിലും വെള്ളിയാഴ്ചകളിലും പള്ളികളില്‍ പ്രാര്‍ഥനയ്ക്കായി പോകുന്നു. എന്നാല്‍ ക്രിസ്ത്യന്‍ മിഷണറികളുടെ സ്‌കൂളുകളില്‍ പഠിക്കുന്ന ഹിന്ദുക്കളായ കുട്ടികള്‍ കുടുമ കെട്ടാനോ തിലകക്കുറി അണിയാനോ തയ്യാറാകുന്നില്ലെന്നും ഗിരിരാജ് സിങ് ആരോപിച്ചു. അത്തരം കുട്ടികള്‍ മറ്റ് ചിലതിനെ അനുകരിച്ച് പ്രാര്‍ഥിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും മന്ത്രി ആരോപിക്കുന്നു.

അതിനിടെ മറ്റൊരു അവസരത്തില്‍ രാജ്യത്ത് ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവരികയാണെങ്കില്‍ രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തനം അവസാനിപ്പിക്കുമെന്നും ഗിരിരാജ് സിങ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കശ്മീരിന്റെ പ്രത്യേക പദവി റദ്ദാക്കല്‍, അയോധ്യ ക്ഷേത്ര നിര്‍മാണം, ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണ നിയമം ഇവ മൂന്നുമായിരുന്നു തന്റെ ആഗ്രഹങ്ങള്‍. അവയില്‍ രണ്ടും യാഥാര്‍ഥ്യമായി. ജനസംഖ്യാ നിയന്ത്രണ നിയമം പാര്‍ലമെന്റ് പാസാക്കുന്ന ദിനം രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ നിന്ന് വിരമിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ഹിന്ദുക്കള്‍ സുരക്ഷിതമായ ഇടം കണ്ടെത്താന്‍ സാധിക്കാതെ വരികയാണെങ്കില്‍ അവര്‍ക്ക് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വരാമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഗിരിരാജ് സിങ് പറഞ്ഞിരുന്നു. ഇന്ത്യയില്‍ ജിവിക്കുന്നവര്‍ മാത്രമല്ല ലോകത്തെല്ലായിടത്തുമുള്ള അഭയം ലഭിക്കാത്ത ഹിന്ദുക്കള്‍ക്ക് ഇന്ത്യയില്‍ താമസിക്കാം. കാരണം മോദിയും അമിത് ഷായുമാണ് ഇന്ന് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നതെന്നും ഗിരിരാജ് സിങ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞിരുന്നു. പാകിസ്താന്‍, ബംഗ്ലാദേശ്, അഫ്ഗാനിസ്താന്‍ തുടങ്ങിയ രാജ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് മതപരമായ വിവേചനം നേരിടുന്ന മുസ്ലീം ഇതര വിശ്വാസികള്‍ക്ക് പൗരത്വം നല്‍കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പൗരത്വ ഭേദഗതി ബില്‍ നടപ്പ് പാര്‍ലമെന്റ് സമ്മേളനത്തില്‍ പാസാക്കാന്‍ കേന്ദ്രം ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് പരോക്ഷമായി പരാമര്‍ശിച്ചാണ് മന്ത്രിയുടെ പരാമര്‍ശം.

