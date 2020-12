മുംബൈ: മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ സ്ഥിരതയുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ വേണമെങ്കില്‍ തങ്ങളുടെ പാര്‍ട്ടിയുടെ നേതാക്കളെ വിമര്‍ശിക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് മഹാ വികാസ് അഘാഡി (എംവിഎ) സഖ്യത്തിലെ ഘടകകക്ഷികളോട് കോണ്‍ഗ്രസ്. രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടേത് സ്ഥിരതയില്ലാത്ത നേതൃത്വമാണെന്ന വിമര്‍ശം എന്‍സിപി നേതാവ് ശരദ് പവാര്‍ ഉന്നയിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് മുന്നറിയിപ്പുമായി സംസ്ഥാന കോണ്‍ഗ്രസ് വര്‍ക്കിങ് പ്രസിഡന്റ് യശോമതി ഠാക്കൂര്‍ രംഗത്തെത്തിയത്.

മറാഠാ ദിനപത്രമായ ലോക്മതിന് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തിലാണ് രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തെ ശരദ് പവാര്‍ വിമര്‍ശിച്ചത്. തൊട്ടുപിന്നാലെ ട്വിറ്ററിലൂടെ സഖ്യകക്ഷികള്‍ക്ക് ശക്തമായ മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കി സംസ്ഥാന മന്ത്രികൂടിയായ യശോമതി ഠാക്കൂര്‍ രംഗത്തെത്തി. 'മഹാരാഷ്ട്രയില്‍ സ്ഥിരതയുള്ള സര്‍ക്കാര്‍ വേണമെങ്കില്‍ കോണ്‍ഗ്രസ് നേതൃത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അഭിപ്രായ പ്രകടനങ്ങള്‍ അവസാനിപ്പിക്കണമെന്ന് എംവിഎ ഘടകകക്ഷികളോട് അഭ്യര്‍ഥിക്കുകയാണ്. സക്ഷ്യകക്ഷി ഭരണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന തത്വങ്ങള്‍ പാലിക്കാന്‍ എല്ലാവരും തയ്യാറാകണം. ഞങ്ങളുടെ നേതൃത്വം ശക്തവും സുസ്ഥിരവുമാണ്. ജനാധിപത്യ മൂല്യങ്ങളില്‍ നാം ഉറച്ചു വിശ്വസിക്കുന്നതിനാലാണ് മഹാ വികാസ് അഘാഡി സംഖ്യംതന്നെ രൂപംകൊണ്ടത്' - ഇംഗ്ലീഷിലും മറാഠിയിലുമുള്ള ട്വീറ്റുകളില്‍ യശോമതി പറഞ്ഞു.

ഇതോടെ അഭിമുഖത്തില്‍ പവാര്‍ നടത്തിയ പരാമര്‍ശങ്ങള്‍ ഗൗരവമുള്ളതല്ലെന്ന നിലപാടുമായി എന്‍സിപിയും ശിവസേനയും രംഗത്തെത്തി. സഖ്യസര്‍ക്കാരിന്റെ സുസ്ഥിരതയെ അത് ഒരുതരത്തിലും ബാധിക്കില്ലെന്നും അവര്‍ അവകാശപ്പെട്ടു. പവാറിന്റെ പ്രായവും പരിചയസമ്പത്തും കണക്കിലെടുത്ത് അദ്ദേഹം നടത്തിയ പരാമര്‍ശത്തെ നല്ലരീതിയില്‍ കാണണമെന്ന് എന്‍സിപി വക്താവ് ഉമേഷ് പാട്ടില്‍ പറഞ്ഞു. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ സുസ്ഥിരതയെപ്പറ്റി യശോമതി ഠാക്കൂര്‍ നടത്തിയ പരാമര്‍ശം അനവസരത്തിലാണ്. എംവിഎ ഘടകകക്ഷികള്‍ തമ്മില്‍ നല്ല ഐക്യമാണുള്ളത്. സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിന്റെ ഒന്നാം വാര്‍ഷികത്തില്‍ അത് പ്രകടമായതാണ്. ലെജിസ്ലേറ്റീവ് കൗണ്‍സില്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും അത് വ്യക്തമായതാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

പവാര്‍ നടത്തിയ പരാമര്‍ശം സഖ്യ സര്‍ക്കാരിനെ ബാധിക്കില്ലെന്ന് വ്യക്തമാക്കി ശിവസേനാ നേതാവ് സഞ്ജയ് റാവത്തും രംഗത്തെത്തി. രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയുടെ നേതൃത്വത്തെക്കുറിച്ച് വിമര്‍ശം ഉയര്‍ന്നപ്പോഴെല്ലാം താന്‍ അദ്ദേഹത്തിനു പിന്നില്‍ ഉറച്ചു നിന്നിട്ടുണ്ട്. ശരദ് പവാര്‍ വലിയ നേതാവാണ്. രാജ്യത്തെ പ്രതിപക്ഷ പാര്‍ട്ടികളെല്ലാം പവാറിനെ തങ്ങളുടെ മുതിര്‍ന്ന നേതാവായാണ് കാണുന്നത്. പരിചയ സമ്പന്നനായ ഒരു നേതാവ് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ അത്തരത്തിലാണ് കാണേണ്ടതെന്നും സഞ്ജയ് റാവത്ത് പറഞ്ഞു.

Content Highlights: Stop commenting on our leadership if you want a stable government in Maharashtra - Congress