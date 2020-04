ന്യൂഡല്‍ഹി: മെയ് നാലിനുള്ള ടിക്കറ്റ് ബുക്കിംഗ് എടുക്കുന്നത് നിര്‍ത്തണമെന്ന് സിവില്‍ വ്യോമയാന ഡയറക്ടര്‍ ജനറല്‍ (ഡി.ജി.സി.എ) വിമാനക്കമ്പനികളോട് നിര്‍ദ്ദേശിച്ചു. ആഭ്യന്തര, അന്തര്‍ദ്ദേശീയ വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ എപ്പോള്‍ ആരംഭിക്കണം എന്നതിനെക്കുറിച്ച് തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ലെന്നും ഡിജിസിഎ അറിയിച്ചു.

പ്രതിരോധമന്ത്രി രാജ്നാഥ് സിങ്ങിന്റെ വസതിയില്‍ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ചേര്‍ന്ന യോഗത്തില്‍ പങ്കെടുത്ത ഒരു കൂട്ടം മന്ത്രിമാര്‍ ട്രെയിനുകളും വിമാനങ്ങളും പുനരാരംഭിക്കുന്നതില്‍ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചതായി സര്‍ക്കാര്‍ വൃത്തങ്ങള്‍ അറിയിച്ചിരുന്നു. കേന്ദ്ര ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം വിവരങ്ങള്‍ നല്‍കിയതിന് ശേഷമേ ഇത് സംബന്ധിച്ച് തീരുമാനം എടുക്കാവൂ എന്നും അവര്‍ ആവശ്യപ്പെട്ടിരുന്നു.

ട്രെയിന്‍, വിമാന സര്‍വീസുകള്‍ പുനരാരംഭിക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ലെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി പ്രകാശ് ജാവദേക്കറും പറഞ്ഞിരുന്നു. സ്ഥിതിഗതികള്‍ പരിശോധിച്ച് നടപടികള്‍ സ്വീകരിക്കും എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. വ്യോമയാന മന്ത്രി ഹര്‍ദീപ് സിങ് പുരിയും സമാന പ്രസ്താവന നടത്തിയുരുന്നു.

