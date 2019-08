ശ്രീനഗര്‍: ജമ്മു കശ്മീരില്‍ പ്രതിഷേധക്കാര്‍ ട്രക്ക് ഡ്രൈവറെ കല്ലെറിഞ്ഞ് കൊന്നു. സുരക്ഷാ സേനയുടെ വാഹനമാണെന്ന് തെറ്റിധരിച്ചാണ് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ കല്ലെറിഞ്ഞത്. കശ്മീരിലെ സ്രാദിപ്പോര സ്വദേശി നൂര്‍ മുഹമ്മദ് ദര്‍ ആണ് കല്ലേറിനെത്തുടര്‍ന്നുണ്ടായ പരിക്കുമൂലം കൊല്ലപ്പെട്ടത്. അനന്ത് നാഗ് ജില്ലയിലാണ് സംഭവം. വിഷയത്തില്‍ ചിലര്‍ അറസ്റ്റിലായിട്ടുണ്ടെന്ന് ജമ്മു കശ്മീര്‍ പോലീസ് പറഞ്ഞു.

ജോലികഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് തിരികെ പോകുന്നതിനിടെയാണ് സുരക്ഷാ സേനയുടെ വാഹനമെന്ന് തെറ്റിധരിച്ച് പ്രതിഷേധക്കാര്‍ നൂര്‍ മുഹമ്മദ് ഓടിച്ച ട്രക്കിനെതിരെ കല്ലേറ് നടത്തിയത്. കല്ലേറില്‍ തലയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റ നൂര്‍ മുഹമ്മദിനെ സമീപത്തെ ആശുപത്രിയില്‍ പ്രവേശിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലും മരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് പോലീസിന്റെ പ്രസ്താവനയില്‍ പറയുന്നു.

സംഭവത്തില്‍ കേസ് രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്ത പോലീസ് കല്ലേറ് നടത്തിയവരില്‍ ചിലരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇവര്‍ക്കെതിരെ കൊലക്കുറ്റത്തിനാണ് കേസെടുത്തിരിക്കുന്നത്. ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് മുമ്പ് ശ്രീനഗറില്‍ നടന്ന കല്ലേറില്‍ ഒരു പെണ്‍കുട്ടിക്ക് പരിക്കേറ്റിരുന്നു. ഈ സംഭവത്തിലും പോലീസ് പ്രതികള്‍ക്കായി അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.

ജമ്മു കശ്മീരിന് നല്‍കിരുന്ന പ്രത്യേക പദവി എടുത്തുമാറ്റുകയും സംസ്ഥാനത്തെ രണ്ട് കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാക്കുകയും ചെയ്തതിന് പിന്നാലെ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയ കടുത്ത നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ കശ്മീരില്‍ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. ഇതിനിടെയാണ് കല്ലേറു നടന്നത്.

