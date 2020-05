ന്യൂഡല്‍ഹി: ധനമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമന്‍ പ്രഖ്യാപിച്ച സാമ്പത്തിക ഉത്തേജന പാക്കേജ്, സാമ്പത്തിക പുനരുജ്ജീവന പ്രക്രിയയില്‍ ബാങ്കുകളെ ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നതില്‍ പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന വിമര്‍ശനവുമായി റിസര്‍വ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ സെന്‍ട്രല്‍ ബോര്‍ഡ് അംഗം സതീഷ് മറാഠേ.

സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് ഭാവനാപരവും മാറ്റങ്ങളെയും വികസനത്തെയും അനുകൂലിക്കുന്നതുമാണ്. എന്നിരുന്നാലും സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കുന്നതില്‍ ബാങ്കുകളെ മുന്നണിപ്പോരാളികളാക്കുന്നതില്‍ അത് പരാജയപ്പെട്ടുവെന്ന് മറാഠേ പറഞ്ഞതായി വാര്‍ത്താ ഏജന്‍സിയായ പി.ടി.ഐ. റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു.

സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥയെ പുനരുജ്ജീവിപ്പിക്കാന്‍ 20 ലക്ഷം കോടിയുടെ സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് നടപ്പാക്കുമെന്ന് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. പിന്നീട് വിവിധ മേഖലകളില്‍ നടപ്പാക്കുന്ന പദ്ധതികളെയും പരിഷ്‌കാരങ്ങളെയും കുറിച്ച് അഞ്ചു ദിവസം നീണ്ട വാര്‍ത്താസമ്മേളനങ്ങളിലൂടെ ധനമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമന്‍ വിശദീകരിക്കുകയായിരുന്നു.

സാമ്പത്തിക പാക്കേജ് ആസന്നഭാവിയില്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന പ്രയോജനങ്ങളെ കുറിച്ച് സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ച റേറ്റിങ് ഏജന്‍സി ക്രിസിലിലെ ഗവേഷണ വിഭാഗത്തിന്റെ വിലയിരുത്തലും തന്റെ നിലപാടിനെ സാധൂകരിക്കാന്‍ മറാഠേ പങ്കുവെച്ചിട്ടുണ്ട്.

വായ്പ തിരിച്ചടവിന് ആര്‍.ബി.ഐ. പ്രഖ്യാപിച്ച മൂന്നുമാസത്തെ മൊറട്ടോറിയം മതിയാവില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ബാങ്കിങ് മേഖലയുടെ ഗുണത്തിനു വേണ്ടിയുള്ള, നിഷ്്ക്രിയ ആസ്തിയില്‍ ഇളവു നല്‍കുന്നത് ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള നിര്‍ദേശങ്ങളും മറാഠേ മുന്നോട്ടുവെച്ചു.

