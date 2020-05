ന്യൂഡല്‍ഹി: കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിന്റെ ആത്മനിര്‍ഭര്‍ ഭാരത് പാക്കേജ് 3.22 ലക്ഷം കോടിയുടേത് മാത്രമാണെന്ന വിമര്‍ശവുമായി മുതിര്‍ന്ന കോണ്‍ഗ്രസ് നേതാവും മുന്‍ കേന്ദ്ര വ്യവസായ മന്ത്രിയുമായ ആനന്ദ് ശര്‍മ. പ്രധാനമന്ത്രി അവകാശപ്പെട്ടതുപോലെ അത് 20 ലക്ഷം കോടിയുടെ പാക്കേജല്ലെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി. സാമ്പത്തിക പാക്കേജുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അവസാനഘട്ട പ്രഖ്യാപനങ്ങളും ധനമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമന്‍ ഞായറാഴ്ച രാവിലെ നടത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് വിമര്‍ശവുമായി ആനന്ദ് ശര്‍മ രംഗത്തെത്തിയത്.

3.22 ലക്ഷം കോടിയെന്നത് മൊത്ത ആഭ്യന്തര ഉത്പാദന (ജിഡിപി) ത്തിന്റെ 1.6 ശതമാനം മാത്രമാണ്. 10 ശതമാനമല്ല. തന്റെ വിമര്‍ശം അടിസ്ഥാന രഹിതമാണെങ്കില്‍ തെളിയിക്കാന്‍ അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാരിനെ വെല്ലുവിളിച്ചു.

ധനമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമനെയും പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയേയും വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ്. താന്‍ പറഞ്ഞ കണക്ക് തെറ്റാണെങ്കില്‍ തെളിയിക്കൂ. ധനമന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമനുമായി ഇതുസംബന്ധിച്ച തുറന്ന ചര്‍ച്ചയ്ക്ക് തയ്യാറാണെന്നും ആനന്ദ് ശര്‍മ പറഞ്ഞതായി പിടിഐ റിപ്പോര്‍ട്ടു ചെയ്തു.

സാമ്പത്തിക പാക്കേജിന്റെ പേരുപറഞ്ഞ് കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുകയാണ്. ഇതേക്കുറിച്ച് വിശദീകരിക്കാന്‍ പ്രധാനമന്ത്രി തയ്യാറാകണം. കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ മൗലികാവകാശങ്ങള്‍ നിഷേധിച്ച് അവരെ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തില്‍ ഉപേക്ഷിച്ചതിന്റെ പേരില്‍ കേന്ദ്ര സര്‍ക്കാര്‍ അവരോട് മാപ്പു പറയണം. വ്യക്തമായ ആസൂത്രണം ഇല്ലാതെ ലോക്ക് ഡൗണ്‍ പ്രഖ്യാപിച്ചതുകൊണ്ടാണ് കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് കിലോമീറ്ററുകള്‍ കാല്‍നടയായി സഞ്ചരിച്ച് സ്വന്തം നാട്ടിലേക്ക് പോകേണ്ടിവന്നത്.

കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളോട് നേരിട്ട് ആശയവിനിമയം നടത്താന്‍ തയ്യാറായ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയെ വിമര്‍ശിച്ച നിര്‍മല സീതാരാമന്റെ നടപടി വെറും നാടകമാണ്. ഗൗരവമേറിയ വിഷയത്തില്‍ ഇത്ര നിസാര വിമര്‍ശം ഉന്നയിക്കാന്‍ ഒരു ധനമന്ത്രിക്ക് കഴിയുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലെന്നും ആനന്ദ് ശര്‍മ വിമര്‍ശിച്ചു.

അംബാലയില്‍നിന്ന് ഝാന്‍സിക്കടുത്തുള്ള ഗ്രാമത്തിലേക്ക് കാല്‍നടയായി സഞ്ചരിച്ച 20 അംഗ കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ സംഘവുമായാണ് കോണ്‍ഗ്രസ് മുന്‍ അധ്യക്ഷന്‍ രാഹുല്‍ ഗാന്ധി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആശയവിനിമയം നടത്തിയത്. രാജ്യതലസ്ഥാനത്തെ മഥുര റോഡിന്റെ ഫുട്പാത്തില്‍ അര മണിക്കൂറോളം ഇരുന്ന് തൊഴിലാളികളുമായി സംസാരിക്കാന്‍ രാഹുല്‍ തയ്യാറായി. ഇതിനെതിരെയാണ് മന്ത്രി നിര്‍മല സീതാരാമന്‍ വിമര്‍ശമുന്നയിച്ചത്. കുടിയേറ്റ തൊഴിലാളികളുടെ കുട്ടികളെയും ബാഗുമെടുത്ത് അവര്‍ക്കൊപ്പം നടക്കാന്‍ രാഹുല്‍ തയ്യാറായിരുന്നുവെങ്കില്‍ നന്നായേനെയെന്ന് കേന്ദ്ര ധനമന്ത്രി പരിഹസിച്ചിരുന്നു.

Content Highlights: Stimulus package is only 1.6% of GDP, not 10% - Former Union Minister Anand Sharma