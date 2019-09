ന്യൂഡല്‍ഹി: മോട്ടോര്‍ വാഹന നിയമ ഭേദഗതി പ്രാബല്യത്തില്‍ വന്നശേഷം നിയമ ലംഘനങ്ങള്‍ക്ക് ഉയര്‍ന്ന പിഴ ഈടാക്കുന്നതിനെ ന്യായീകരിച്ച് ഗതാഗതമന്ത്രി നിതിന്‍ ഗഡ്കരി. ഉയര്‍ന്ന പിഴ ചുമത്തുന്നത് സര്‍ക്കാരിന് പണമുണ്ടാക്കാനല്ല, ജനങ്ങള്‍ നിയമം പാലിക്കുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാനാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇക്കാര്യത്തില്‍ ജനങ്ങള്‍ തെറ്റിദ്ധരിക്കേണ്ടതില്ല. നിമയങ്ങള്‍ കര്‍ശനമായി പാലിക്കപ്പെടുന്നതോടെ പിഴ ചുമത്തേണ്ട സാഹചര്യവും ഇല്ലാതാകും. ഗതാഗത നിയമങ്ങളെ ജനങ്ങള്‍ ഗൗരവമായി കാണാനും അവ ലംഘിക്കാതിരിക്കുന്നതിനും ഉയര്‍ന്ന പിഴ ചുമത്തുകതന്നെ വേണമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. റോഡപകടങ്ങളില്‍ പ്രതിവര്‍ഷം ഒന്നരലക്ഷം പേരാണ് മരിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

നിയമ ഭേദഗതി അപകടങ്ങള്‍ കുറയ്ക്കുകയും നിയമങ്ങളെപ്പറ്റിയുള്ള അവബോധം വര്‍ധിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്നാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ കരുതുന്നത്. ബിജെപി ഇതര സര്‍ക്കാരുകള്‍ ഭരിക്കുന്ന പല സംസ്ഥാനങ്ങളും നിയമ ഭേദഗതിയെ എതിര്‍ക്കുന്നതിനെയും കേന്ദ്രമന്ത്രി വിമര്‍ശിച്ചു. എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളുമായും വിശദമായ ചര്‍ച്ചകള്‍ നടത്തിയ ശേഷമാണ് നിയമ ഭേദഗതി കൊണ്ടുവന്നതെന്നും അദ്ദേഹം അവകാശപ്പെട്ടു.

Content Highlights: Steep fines under Motor Vehicles act meant to discourage people from breaking law - Gadkari