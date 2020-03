മുംബൈ: രാജ്യം കടന്നുപോകുന്നത് യുദ്ധസമാനമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണെന്ന് മഹാരാഷ്ട്ര മുഖ്യമന്ത്രി ഉദ്ധവ് താക്കറെ. അതിനാല്‍ തന്നെ കൊറോണ വൈറസിനെ താന്‍ യുദ്ധവുമായാണ് താരതമ്യപ്പെടുത്തുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഈ യുദ്ധത്തില്‍ നമുക്ക് ശത്രുവിനെ കാണാന്‍ സാധിക്കില്ല. ശത്രുവിനെ പറ്റി നമുക്ക് അറിവില്ലെങ്കില്‍ അത് നമ്മെ ആക്രമിക്കും, അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഈ ശത്രുവിനെ നമുക്ക് കാണാന്‍ സാധിക്കില്ലെന്ന ബോധം എല്ലായ്‌പ്പോഴും നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം.

ഞാനുള്ളത് വീട്ടിലാണ്, 'മിസിസ്സ് സിഎം' പറയുന്നത് അനുസരിക്കുന്നു. നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ 'ഹോം മിനിസ്റ്റര്‍' പറയുന്നത് അനുസരിക്കണം. പരിഭ്രാന്ത്രാരാകേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അവശ്യ സേവനങ്ങള്‍ ലഭ്യമാണ്.

പച്ചക്കറികള്‍, അരി, മറ്റു നിയോപയോഗ സാധനങ്ങള്‍ എന്നിവ ആവശ്യത്തിന് സ്‌റ്റോക്കുണ്ട്. അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങള്‍ വില്‍പന നടത്തുന്ന കടകള്‍ തുറന്ന് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഈ പ്രതിസന്ധിഘട്ടം തരണം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാല്‍ ഒന്നുചേര്‍ന്ന് നാം ഗുഡി പട്‌വാ (മഹാരാഷ്ട്രയിലെ ഉത്സവം) ആഘോഷിക്കും. താക്കറെ ശുഭാപ്തി വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.

Content Highlights:Stay at home, listen to your wife -Uddhav Thackeray