മീററ്റ്: ബിജെപി നേതാവ് ഹാരാര്‍പ്പണം നടത്തിയ അംബേദ്കര്‍ പ്രതിമയില്‍ ദളിത് അഭിഭാഷകര്‍ പാലും ഗംഗാജലവും ഒഴിച്ച് ശുദ്ധിക്രിയ നടത്തി. ബി.ജെ.പി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി സുനില്‍ ബന്‍സാല്‍ പ്രതിമയില്‍ മാല ചാര്‍ത്തിയതിന് പിന്നാലെയാണ് അഭിഭാഷകര്‍ ഇത് ചെയ്തത്.

ബന്‍സാല്‍ മാല ചാര്‍ത്തിയതോടെ പ്രതിമ വൃത്തിഹീനമായി എന്നാണ് അഭിഭാഷകര്‍ പ്രതികരിച്ചത്. ദളിതരെ അടിച്ചമര്‍ത്തുന്ന ബി.ജെ.പി ഇപ്പോള്‍ അംബേദ്കറുടെ പേര് ഉപയോഗിച്ച് ദളിതര്‍ക്കിടയില്‍ പാര്‍ട്ടി വളര്‍ത്താന്‍ ശ്രമിക്കുകയാണ്- അഭിഭാഷകര്‍ ആരോപിച്ചു.

ദളിതര്‍ക്കും, സ്ത്രീകള്‍ക്കും, പാവപ്പെട്ടവര്‍ക്കും വേണ്ടി പ്രവര്‍ത്തിച്ച വ്യക്തിയാണ് അംബേദ്കര്‍. അദ്ദേഹം സാമൂഹിക അനീതികള്‍ക്കെതിരെയും സാമുഹിക വേര്‍തിരിവുകള്‍ക്ക് എതിരെയും പൊരുതി.

ഈ മാസം ആദ്യം ബി.ജെ.പി എം.എല്‍.എ മനീഷ അനുരാഗി യുപിയിലെ പുരാതന ആശ്രമത്തിനുള്ളിലെ ക്ഷേത്രം സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോഴും ഇതുപോലെ 'ശുദ്ധീകരണം'. എംഎല്‍എ മടങ്ങിയ ശേഷം ഗംഗാ ജലം ഉപയോഗിച്ച് ശുദ്ധി ചെയ്തിരുന്നു. സ്ത്രീകള്‍ക്ക് പ്രവേശനമില്ലാത്ത ക്ഷേത്രത്തില്‍ കയറിയതിനെ തുടര്‍ന്നാണ് ശുദ്ധീകരണമെന്നായിരുന്നു പ്രദേശവാസികളുടെ പ്രതികരണം.

