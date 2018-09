ന്യൂഡല്‍ഹി: സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ ദുരന്തനിവാരണത്തെ ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്നില്ലെന്ന് സുപ്രീം കോടതി. സര്‍ക്കാരുകള്‍ ദുരന്തനിവാരണത്തില്‍ കൂടുതല്‍ ജാഗ്രത കാണിക്കണം. കേരളത്തിലെ പ്രളയത്തില്‍നിന്ന് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും പാഠം പഠിക്കണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി പറഞ്ഞു.

മുഴുവന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളോടും ദുരന്തനിവാരണത്തിനായുള്ള പദ്ധതി അവരവരുടെ വെബ്‌സൈറ്റുകളില്‍ അപ്‌ലോഡ് ചെയ്യാന്‍ ആവശ്യപ്പെടണം, സംസ്ഥാനങ്ങളോടെല്ലാം ദുരന്തനിവാരണത്തിനുള്ള പദ്ധതി തയ്യാറാക്കാന്‍ ആവശ്യപ്പെടണം തുടങ്ങിയ ആവശ്യങ്ങള്‍ അടങ്ങിയ ഒരു ഹര്‍ജി സുപ്രീം കോടതിയില്‍ സമര്‍പ്പിക്കപ്പെട്ടിരുന്നു. ഈ ഹര്‍ജി പരിഗണിക്കവേയാണ് ജസ്റ്റിസ് മദന്‍ ബി ലോകൂര്‍ അധ്യക്ഷനായ ബെഞ്ച് നിരീക്ഷണം നടത്തിയത്.

ദുരന്തമുണ്ടായതിനു ശേഷം ദൈവമേ എന്നു വിളിച്ചിട്ടും വിധിയെ പഴിച്ചിട്ടും കാര്യമില്ലെന്ന് ജസ്റ്റിസ് മദന്‍ ബി ലോകൂര്‍ പറഞ്ഞു. കേരളത്തിലെ പ്രളയത്തില്‍നിന്ന് എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങളും പാഠം പഠിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു. ദുരന്തനിവാരണത്തിന്റെയും മാര്‍ഗരേഖയുടെയും പകര്‍പ്പ് ഒരുമാസത്തിനകം വെബ്‌സൈറ്റില്‍ പ്രസിദ്ധീകരിക്കാന്‍ എല്ലാ സംസ്ഥാനങ്ങള്‍ക്കും സുപ്രീം കോടതി നിര്‍ദേശം നല്‍കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

